Aarón Irizar va por la dirigencia del PRI estatal de Sinaloa

Sinaloa.- Aaron Irizar López, aseguró que tiene un profundo interés por participar en el proceso de elección para ser el nuevo dirigente en Sinaloa del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Dijo que no quiere formar parte de la elección a dirigente interino, pues no está interesado en estar al frente del partido solo por unos meses.

“Yo efectivamente he mostrado mi interés, pero mi interés no está por un periodo tan corto. En el mejor de los casos habría que esperar una oportunidad a cuando salga la convocatoria de noviembre y agarrar un periodo completo y esperaremos si en esos tiempos y en esas circunstancias, las posibilidades me lo permiten, estaré atento a la convocatoria”.

El ex alcalde de Culiacán manifestó que no ha tenido acercamiento con los líderes nacionales del PRI para comentarles de su interés, pero aseguró que no hace falta ir a decirlo a la Ciudad de México pues con que lo sepan en la casa del partido es más que suficiente.

Señaló que pueden haber muchos cuadros que estén interesados en ser los dirigentes pero reiteró que él conoce el partido, que siempre ha estado en Sinaloa y conoce a los militantes.