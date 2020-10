Abandonadas y a su suerte, tiene la Secretaría de Salud a viudas de personal médico

Culiacán, Sinaloa.-Familiares de personal médico de los hospitales en Culiacán, han quedado en abandono por parte de la Secretaría de Salud de Sinaloa y por el Gobierno del Estado, denunció Edia Soto Rodríguez.

En manos del covid-19 falleció el pasado mes de julio el doctor José Ernesto L., quien estuvo al frente del combate a la pandemia desde abril hasta sus últimos momentos. La viuda, Edia Soto, señaló que desde entonces ha estado tratando de tener comunicación con las autoridades para el cobro del seguro.

Desde el fallecimiento, ninguna autoridad de salud ni del Hospital General de Culiacán se ha acercado a la familia, ni han respondido a las llamadas que le han hecho.

Incontables veces, Edia ha tratado de comunicarse para ser orientada respecto al cobro del seguro de vida del doctor, pero tanto el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, como otras autoridades, han dado largas y pretextos, incluso han cambiado los números de teléfono para ya no ser contactados, manifestó.

“Lo que yo estoy buscando es información para que me den lo que en verdad merezco, y que mi esposo trabajó para luchar por eso”, dijo. “Mi esposo le sirvió a la ciudadanía, y hasta el último momento le entregó su vida”.

Comentó que, en honor a su esposo, luchará hasta donde sea posible para obtener justicia y que se le otorgue el seguro al cual su familia tiene derecho.

Asimismo, mencionó que son muchos otros los casos de viudas y de familiares que se encuentran en una situación similar, a quienes se ha encontrado en oficinas de la Secretaría de Salud y del Hospital General de Culiacán. Ninguna de estas ha sido atendida, dándoles largas bajo el pretexto de encontrarse muy ocupados.

Ante esto, hizo el llamado a las autoridades para que sean más sensibles y briden el apoyo que familias de médicos fallecidos durante la pandemia requieren.

“Esas actitudes de insensibilidad hacia las familias de los doctores es algo que no merecemos, por parte del gobierno ni por parte de la secretaría (…) ese seguro no me va a regresar a mi marido, nada de dinero, pero yo lo que estoy pidiendo es un derecho que todas merecemos”.