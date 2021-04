Abandonan cerca de mil motocicletas en el corralón municipal Culiacán

Sinaloa.- Bajo los fuertes rayos del sol están cientos de motocicletas en el corralón municipal de Culiacán, Sinaloa, con el paso del tiempo se van deteriorando pero sus dueños no van a reclamarlas.

Se cree que la mayoría no pueden acreditar la propiedad porque fueron compradas por terceras personas, no tienen la factura original o bien deben la tenencia de muchos años o tienen multas. Si los propietarios no acuden en seis meses desde el día del decomiso las van a perder y van a pasar a ser rematadas por el Ayuntamiento de Culiacán.

El director de Tránsito de Culiacán, Pánfilo Díaz Juárez, explicó que hay unidades de modelos viejos, pero también de 2019 y 2020 lo cual es muy extraño, considera que muchas personas en vez de pagar las multas de las unidades y ponerlas en regla prefieren sacar otra fiada.

Recordó que si realizan operativos para verificar si las motocicletas tienen placas y todos sus documentos en regla es porque, haciendo uso de este medio de transporte muchos delincuentes cometen sus fechorías como asaltos a transeúntes.

Indicó que por desgracia en este año en Culiacán se han registrado 137 accidentes en las que han participado motocicletas, 16 personas han perdido la vida y 153 han resultado lesionadas.