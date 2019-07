Abarrotan la USE en periodo vacacional

Culiacán, Sinaloa.- Debido a la temporada vacacional, las personas aprovechan su tiempo libre para realizar algún tipo de trámite pendiente o que dejaron inconcluso en la Unidad de Servicios Estatales (USE).

Sin embargo, debido a que solo se está trabajando con guardias, es poco el personal que está laborando, para la gran afluencia que registra.

En un recorrido realizado por reporteros de EL DEBATE se pudo observar que había largas filas de ciudadanos que acuden a realizar algún tipo de trámite.

Francisco Javier Santana comentó que tuvo que acudir por segunda vez a la dependencia a realizar su trámite, ya que anteriormente no había alcanzado turno. Indicó que acudió desde las 07:00 horas; sin embargo, a las 10:00 horas aún se encontraba a la espera de ser llamado para realizar su trámite.

“Yo vine el viernes, estuvo demasiado lento, sí se ve falta de personal y de hecho el viernes habían dado fácil 120 pases; el viernes no me atendieron, hoy llegue más temprano desde las siete y me tocó uno de los primeros números”.

Largas filas

Rafael Flores dijo que acudió a la USE, ya que pensó que por ser vacaciones estaría más solo, pero cuál fue su sorpresa que al llegar ya había largas filas. El usuario señaló que hace falta más atención a los ciudadanos, ya que los procesos de atención son muy lentos.

El trámite de cartas de no antecedentes penales y el módulo de Vialidad y Transportes eran los más concurridos. También había una fila para el pago de calcomanías, la cual estaba afuera de las oficinas, donde las personas esperaban su turno a pleno rayo del sol. Algunos mostraron su inconformidad debido a que no alcanzaron lugar para solicitar su carta de no antecedentes penales.

Los trabajadores de todos los entes gubernamentales tendrán un periodo de dos semanas de asueto, para reincorporarse a sus actividades laborales el lunes 2 de agosto. El personal de confianza atiende a la ciudadanía durante estos días.