Abogado: "Nada impide actuar del Congreso de Sinaloa en juicio político"

Culiacán, Sinaloa.- El amparo del Consejo de la Judicatura Federal es una medida cautelar solo para efecto de que se le respete la legalidad en el procedimiento de juicio político al presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, pero no significa que se impida el actuar del Congreso del Estado, consideró el abogado Saúl Lara Espinoza.

El abogado destacó que el Congreso del Estado tiene suficiente soberanía para actuar y para seguir el proceso de juicio político, por lo que el amparo concedido a Estrada Ferreiro no detiene el proceso que se lleva a cabo actualmente, establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Actitud de Estrada

“Lo que sí está muy mal es la actitud que asume Jesús Estrada Ferreiro. No me parece que sea una defensa bien hecha la que está realizando, porque a gritos y sombrerazos no va a lograr nada positivo y la defensa jurídica tiene que ser jurídica y no como lo viene haciendo, o denostando gente”, agregó.

El abogado, miembro del Colegio Nacional de Doctores en Derecho y académico, explicó que el Consejo de la Judicatura Federal solo es un consejo y no es de carácter jurisdiccional, por lo que una vez que el Congreso de Sinaloa tome su decisión, será el Poder Judicial de la federación, y no el Consejo de la Judicatura, quien determine la sanción final.

Señaló que este organismo podría suspender un procedimiento a través de una demanda de amparo, pero no significa que vaya a ser de por vida, sino que es provisional.

Lara Espinoza dejó en claro que legalmente solo hay dos posibilidades para Estrada Ferreiro: que lo destituyan o que lo dejen como estaba. “El alcalde de Culiacán debe cuidar mucho sus emociones, porque él es, como dicen en el rancho, muy testarudo, se casa con sus ideas, aunque sus ideas no tengan sustento, ni argumento”, agregó.

Fallas en su equipo

De manera más específica al trabajo de Estrada Ferreiro, dijo, le ha fallado el equipo de asesores que tiene. No sabe comportarse ni responder a los problemas, “yo prefiero renunciar a un cargo de asesor antes que tener a un asesorado de esa naturaleza”.

Asimismo, Lara Espinoza señaló que la defensa legal que tiene Estrada Ferreiro ante este juicio político no es la más adecuada, pues su abogada inició con el pie izquierdo al declarar ante los medios denostaciones contra los diputados de la actual legislatura local, quienes además serán los responsables de llevar a cabo el proceso legal contra su cliente.

Contexto

Careo en desahogo de pruebas

El viernes 21 de mayo, la Comisión Instructora del Congreso del Estado continuó con el desahogo de pruebas del juicio político que enfrenta el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

El careo se llevó a cabo entre el alcalde y las viudas de policías municipales, a quienes citaron como promoventes del procedimiento de destitución. Ahí se les tomó declaración durante treinta minutos para posteriormente llevar a cabo el careo entre ambas partes. Previo a las comparecencias, se registró un altercado verbal que protagonizó Estrada Ferreiro, quien llegó al recinto legislativo acompañado de un notario público.

Para entender...

Hoy continúa el desahogo de pruebas en el Congreso

La Comisión Instructora continúa hoy con el desahogo de pruebas hasta que comparezcan las 47 viudas de policías, que sostendrán careos con el alcalde Jesús Estrada Ferreiro desde las 10:00 hasta 20:00 horas, del 23 al 26 de mayo en el Congreso del Estado.

Andrea Félix López, presidenta de la Asociación Civil Familias de Policías Caídos, informó que el mismo viernes 20 de mayo se citaron a 19 viudas de policías, pero solamente 15 pudieron declarar ante la petición del alcalde de retirarse a las 18:00 horas para asistir a un evento. Dijo que guardarán secrecía de lo expuesto ante la Comisión Instructora para cuidar el debido proceso, pero sí comentó que están programadas en grupos hasta el próximo jueves, como promoventes del juicio político en contra de Estrada Ferreiro.

Reconoció que durante la comparecencia, el presidente municipal de Culiacán se comportó muy agresivo con ellas, pero esta conducta no ha atemorizado a las viudas de los policías. Ninguna se ha desistido de comparecer ante los diputados.

El diputado Adolfo Beltrán Corrales informó que la Comisión Instructora está dentro de los 20 días hábiles que contempla el desahogo de pruebas, y este órgano legislativo puede, si requiere, ampliarlo por 15 días más y por una sola ocasión para proseguir con los alegatos.

Analistas políticos coinciden en señalar que Estrada Ferreiro se siente perdido y su salida pudiera ser el tercer round de Rocha Moya. Ilustración: Edith Espinoza/ Debate

¿Tercer round?

“El gobernador ha tenido mano dura, y Estrada Ferreiro pudiera ser el tercer round para Rocha Moya”

El Congreso de Sinaloa tiene autonomía y esa suspensión que se otorgó no es definitiva, es provisional, y esto puede cambiar; el Congreso puede hacer valer su autonomía a pesar de cualquier amparo y llevar a fin el proceso, consideró Rosario Oropeza.

Mano firme

El columnista de EL DEBATE resaltó que el gobernador ha mostrado mano firme y ya separó de su administración a dos secretarios, por lo que el alcalde de Culiacán pudiera ser el tercer round para Rubén Rocha Moya, o quizá el cuarto si tarda el proceso de juicio político, puesto que, en ese ínter, el mandatario pudiera separar a alguien más de su cargo.

Rosario Oropeza reprobó la actitud asumida por Estrada Ferreiro en el primer careo realizado con la parte demandante en el proceso de juicio político que se desarrolla en el Congreso del Estado. “No veo que tenga mucha voluntad política por resolver el problema”, agregó.

Asimismo, dijo que se tiene expectativa ante lo que pudiera pasar hoy cuando se lleve a cabo un nuevo careo del alcalde de Culiacán con la parte demandante, pues nunca se sabe, dijo, para dónde va a agarrar.

Rosario Oropeza, columnista de EL DEBATE,

Derrotado

“En la actitud agresiva y hasta grosera del alcalde de Culiacán puede entenderse que ya se siente perdido”

Dado que el juicio político contra el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, se desahoga por dos rutas, la jurídica y la política, la actitud que asume el acusado puede entenderse como que, en la segunda vertiente, ya se siente perdido, estimó Aarón Sánchez.

El proceso

En lo jurídico, el proceso sigue su curso, dijo el columnista de EL DEBATE, pero en lo político ya pudiera estar juzgado y dictado, sólo que se tienen que cumplir los tiempos.

“La actitud agresiva y hasta grosera en el trato con la gente en el Congreso me lleva a concluir que ya se sabe perdido en este proceso que lleva; sin embargo, tienen que agotar las etapas jurídicas que están plasmadas en ley, pero políticamente ya el alcalde es un personaje solo, abandonado, que no tiene asideros políticos que pudieran respaldarle en el problema que está enfrentando”.

Aarón Sánchez dijo que, sin duda, hoy se espera una actitud similar de Estrada Ferreiro en el careo que pudiera desarrollarse como parte del juicio político en su contra, puesto que su ataque es como una forma de defenderse en un asunto en el que pudiera sentirse acorralado.

En relación a la posible visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Sinaloa, el columnista destacó que si Estrada Ferreiro ya fue ignorado por el líder de Morena, también puede ignorarlo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Aarón Sánchez, columnista de EL DEBATE.

Cronología

Procedimiento

En el procedimiento relativo al juicio político, el Congreso del Estado fungirá como jurado de acusación y el Supremo Tribunal de Justicia como jurado de sentencia.

1- Denuncia

Se le dio curso previa denuncia por escrito, que debió presentarse ante el Congreso del Estado y ser ratificada dentro de los tres días hábiles siguientes.

Movilizaciones en contra del alcalde Estrada Ferreiro. Foto: Debate

2- Análisis

Se forma expediente y se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para analizarlo y determinar si hay causantes de juicio político.

Congres del Estado de Sinaloa. Foto: Debate

3- Desahogo

La Comisión Instructora realiza audiencia del denunciado con las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta y establecer las circunstancias del caso.

Jesús Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán. Foto: Debate

Los datos

- 3 denuncias destacan contra Jesús Estrada Ferreiro.

-31 días han transcurrido desde que el Congreso inició el proceso.