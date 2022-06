Abogado Sergio Avendaño rechaza conflicto de interés por defender a Camacho Luque en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- El abogado Sergio Avendaño Coronel, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, reconoció que defiende a un imputado por delitos de corrupción, que no existe conflicto de intereses, no tiene pensado abandonar su cargo y gana por honorarios 75 mil pesos mensuales por su trabajo en este organismo.

Entrevistado manifestó que el proceso penal no es para estigmatizar a personas, y en el caso del exdelegado de Sedatu, Rosendo Camacho Luque, existe la presunción de inocencia y no hay culpabilidad, “y el señor es inocente, hasta que no se demuestre lo contrario”.

Se refirió al gobernador Rubén Rocha Moya, quien se refirió a Avendaño Coronel en cuanto a que debe ser retirado de este consejo, “para mi es una pena y una lástima que no haya una confianza en mí, no tengo el gusto de conocer al gobernador, lo mencionó y ojalá haya la oportunidad de platicar con él”.

“Para hablar de moral, primero tendríamos hay que ponernos de acuerdo que estaríamos entendiendo si se habla de moral”, expresó, a lo que añadió que sus convicciones son claras, sólidas y está seguro que está actuando en el marco de derecho

Dijo que él es un elemento ciudadano dentro del comité y forma parte del mismo que desde el sector privado trabaja en el Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, para generar los insumos y lograr los fines de este organismo.

Insistió que “si se hubiese querido en la naturaleza en este consejo de participación ciudadana fuera otra, se hubiera establecido en la ley, que no pueden ejercer ninguna profesión y ningún trabajo, y no es servidor público y no se guarda ninguna relación laboral con el Gobierno del estado y ninguno de los órdenes y poderes”.

El abogado comentó que el legislador no estableció que no deban dejar de trabajar en otros lugares y exigen para ser integrante de este comité, que se le pide con rigor un nivel de experiencia en áreas específicas y hagan sus aportaciones.