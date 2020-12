Abogados consideran que el alcalde Estrada Ferreiro es autoritario

Culiacán, Sinaloa.- La Asociación Política de Abogados en Sinaloa señaló que no es prudente toda la controversia que han originado el alcalde Jesús Estada Ferreiro y el Sindicato de Trabajadores al Servicio de Ayuntamiento de Culiacán.

Esto debido a todos los pleitos que han protagonizado el líder sindical Julio Duarte y Estrada Ferreiro, en donde hasta señalaron fines políticos por parte de ambos.

Daniel Cebreros Ordóñez dijo que el alcalde no ha sabido tratar los problemas que le surgen y no ha actuado con prudencia al no querer reconocer lo que se ha establecido. “No se puede borrar de un plumazo y desconocer de un plumazo las cosas,entonces, para evitar conflictos y posibles huelgas”.

Aprovechado

Manifestó que el alcalde se ha aprovechado de que el sindicato no ha preparado las cosas para organizar huelga en caso de que no se dé el incremento salarial que están pidiendo, pues es evidente que el alcalde dijo que no se los daría.

“Se aprovecha que el líder sindical ha dejado mucho que desear, inclusive el propio presidente lo acusó de estar conforme en que se desconocieran las prestaciones”.

Manifestó que en estos pleitos los que se ven afectados son los trabajadores del sindicato, pues los líderes son pasajeros, mientras que ellos son los que tienen años trabajando para que les den lo que les corresponde por ley y que, a buenas y primeras, el alcalde no quiere darles.

Expresó que se dieron despidos sin motivos, los cuales se deben de reinstalar, pues podrían manifestarse como abuso de autoridad por parte del primer edil. Además de reconocer las prestaciones que se les retiraron a los trabajadores, así como respetar a los trabajadores y no al dirigente, pues son ellos los que le sirven en el municipio. Está actuando de forma personal contra el líder, afectando a los trabajadores.