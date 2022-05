Abogados exhortan al Presidente de la CEDH a exhibir a quienes violan los derechos humanos en Sinaloa

Sinaloa.- Ante el informe anual del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), José Carlos Álvarez Ortega, el presidente de la Asociación Política de Abogados en Sinaloa, Daniel Cebreros Ordóñez, califica como regular el trabajo que realiza, pues de 2484 quejas de las cuales 1829 se resolvieron y las demás con acuerdos de amistad.

Añadió que falta más claridad en el informe que dio a conocer, pues no se detalla cómo fue la calidad de resolución, pues de las quejas que se presentaron y se resolvieron solo 20 obtuvieron recomendación, sin decir a quienes van dirigidos ni en qué consisten.

Agregó que existen recomendaciones viejas que no se les ha dado seguimiento, por ello el presidente de la comisión debe ser más explícito en las cifras del informe que dio a conocer, pese a no dudar en ellas, considera que el trabajo que se hace no es lo suficiente para esclarecer una respuesta a la solución de violación de los derechos humanos.

El presidente de la asociación de abogados exhortó al presidente de la CEDH, a dar seguimiento puntual a las recomendaciones para que se cumplan y se exhiban a los funcionarios o violadores de los derechos humanos de la población.