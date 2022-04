Abogados temen acuerdo entre Congreso de Sinaloa y Estrada Ferreiro para no someterlo a juicio político

Culiacán, Sinaloa.- Hay temor de un acuerdo entre el Congreso del Estado y el alcalde Jesús Estrada Ferreiro para no someterlo a juicio político, y así lo advirtió el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa (FAS), Julio Sergio Alvarado Andrade, quien dijo tener conocimiento de que las dos denuncias pendientes por resolver no van a prosperar ante la no existencia de violaciones graves a la Constitución.

El abogado advirtió que interpondrá una demanda de amparo contra el Poder Legislativo por no notificarlos y otorgarles el término de tres días para la ratificación de la solicitud.

En el procedimiento a seguir, la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, después de recibir la denuncia el 28 de marzo, debió notificar y citar a los quejosos para ratificarla y otorgar el término de tres días, con el apercibimiento que, de no presentarse en ese plazo, la denuncia podría ser desechada.

Lo anterior nunca ocurrió y solamente tienen información de las declaraciones del diputado Feliciano Castro en los medios de comunicación, y todo indica que el Congreso le está allanando el camino a Estrada Ferreiro, señaló.

Serán desechadas

Precisó que no conoce el sentido de las denuncias de Pueblo Unido por Culiacán A.C. ni de las viudas de policías contra Estrada Ferreiro, pero la de la FAS contiene contribuciones basadas en la experiencia de litigantes, para abordar el tema del desvío de recursos públicos por más de 40 millones de pesos del Ayuntamiento de Culiacán, de conformidad a los resultados de la Auditoría Superior del Estado en el ejercicio fiscal 2020.

Errónea interpretación

Por ello, consideran que su solicitud de juicio político es sólida y se buscó que el Poder Legislativo tuviera todos los elementos para iniciar el procedimiento para el desafuero.

“En el proceso de elaboración de esta denuncia, nosotros escuchamos una expresión de uno de los diputados en el sentido de que las otras denuncias que estaban analizando, al parecer, no iban a prosperar por no advertir violaciones graves a la Constitución, lo que nos llamó la atención cuando estaban estructurando la propia”.

Calificó como errónea la interpretación de las leyes, y no es necesario que el alcalde haya cometido violaciones graves a la Constitución, debido a que solamente se menciona el gobernador, magistrados del Supremo Tribunal y diputados, pero no involucra a presidentes municipales, en lo que refiere a un juicio político.

Tema procesal

El presidente de la Mesa Directiva, Gene Bojórquez, confirmó que la solicitud de juicio político presentada por los abogados de la FAS fue desechada por un tema procesal, pues tenían tres días hábiles para ratificarla, pero venció el primero de abril, de acuerdo al artículo 15 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

El 6 de abril se generó cédula por parte del secretario general del Congreso, donde se notificó a la Mesa Directiva que no se había ratificado dicho juicio, y este 8 de abril se les notificó a los interesados que, por falta de ratificación, sería imposible continuar con el procedimiento, precisó el legislador.

El Congreso recibió tres denuncias contra el alcalde

Con el respaldo de 10 mil firmas, el 14 de marzo, Pueblo Unido por Culiacán presentó en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado la solicitud de juicio político en contra del presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, por actos y omisiones que presuntamente constituyen violaciones graves al marco constitucional vigente, y a las responsabilidades que afectaron la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño como servidor público.

La segunda denuncia fue hecha por las viudas de policías por violaciones a los derechos humanos, discriminación y su negativa a la homologación de sus pensiones con las remuneraciones de los elementos activos. Y la tercera solicitud de juicio político fue presentada por la Federación de Abogados de Sinaloa.