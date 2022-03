Aborto legal en Sinaloa: despenalización es necesaria y sin sesgo religioso

Culiacán, Sinaloa.- Existe una gran posibilidad de que sea justamente el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cuando se aborde el tema de la despenalización del aborto en el pleno del Congreso del Estado de Sinaloa, ante esto, esta casa editorial consultó la opinión de mujeres que forman parte de colectivas feministas en Culiacán.

Dichas profesionistas y activistas feministas coinciden en una cosa: la despenalización es necesaria, sin embargo, también piensan que hay ciertos sesgos religiosos emitidos principalmente por diputados y grupos en contra de esta iniciativa que no le han dado un paso del todo favorable a este tema y que además, se ha ignorado que la Suprema Corte de Justicia prácticamente ha emitido que esto ya no sea una cuestión de preferencias ni de voluntades en puntos como la objeción de consciencia.

Leer más:Alerta que gobernante de Sinaloa justifique la violencia

Mariel Yee, integrante de diversas colectivas y organizaciones feministas de Sinaloa. Foto: Debate

La licenciada en políticas públicas, activista feminista e integrante de diversas colectivas y organizaciones feministas de Sinaloa, Mariel Yee, mencionó que “Efectivamente, hay una posibilidad de que el 8 de marzo se dé este proceso. Quisiera pensar que, por ser el día que es, nos asegurará una respuesta, pero sabemos perfectamente que no. No voy a negar el sentirme entusiasmada por el fallo que da la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace algunos meses, donde declara algunas acciones de inconstitucionalidad y, pues, de alguna forma, el que se den estas modificaciones dentro de nuestro código penal es parte de acatar el ordenamiento que se da. Quisiera pensar que vamos a estar en un momento histórico en el que se da la despenalización, a pesar de saber que tenemos tres causales. De no generarse un buen dictamen y de no considerar todos los detalles, pudiera interferir con otros procesos que actualmente ya tenemos, entonces pudiera presentar un avance de alguna forma, pero también un retroceso en otros momentos, así que confío mucho en el trabajo que puedan hacer las Comisiones de Salud, la Comisión de Equidad de Género y Familia, la Comisión de Derechos Humanos, a quienes les compete tratar este tipo de iniciativas, por el tema”.

Priscila Salas, vocera de la colectiva No se Metan con Nuestras Hijas. Foto: Debate

Por su parte, Priscila Salas, abogada y maestra en ciencias sociales, vocera de la colectiva No se Metan con Nuestras Hijas, parte de Amnistía Internacional México y del Comité de Mediación de Conflictos, dijo que “al parecer, las partes implicadas en la legalización de esta iniciativa o iniciativas que se están discutiendo están bastante perdidas: se están emitiendo algunas circunstancias que son muy importantes para tomar en cuenta al respecto de una discusión legislativa constitucional, con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de género. En primer lugar, vemos a puros señores queriendo decidir sobre el cuerpo de las mujeres: la Suprema Corte de Justicia dice que quienes deben de participar en la discusión, en los trabajos, son las mujeres, que es un derechos personalísimo de las mujeres, y que quienes deben ser consultadas y escuchadas son ellas. Yo veo una oposición bastante fuerte del Legislativo para escuchar a las mujeres. Se escudan en que debe de escucharse a las personas, de que deben de abrir las puertas del Congreso, pero el discurso de odio, el discurso antiderechos no está protegido ante la Constitución. Yo estaría de acuerdo con que las mujeres fueran escuchadas, aunque fueran antiderechos, pero resulta que quienes hacen el trabajo de negociar este tipo de cosas no son las mujeres, ni siquiera las mujeres antiderechos...”

Heidy Mares, acompañante de aborto y de mujeres víctimas de violencia. Foto: Debate

En el caso de Heidy Mares, estudiante de la Licenciatura en Historia, activista feminista y acompañante de aborto y de mujeres víctimas de violencia, afirmó que “la despenalización del aborto nos beneficia muchísimo, pero es que es bien complicado. Sabes que el embarazo no deseado es la punta del iceberg, no tienes idea la cantidad de violencias que tienen, que vienen arrastrando y que no se dan cuenta hasta que te las platican a ti... Un aborto es doloroso, lleva tiempo, no pueden decir que lo hacemos de manera lúdica, porque es la manera en que lo han utilizado. Solamente quien lo vive es quien puede opinar de esto... Fuera de sus creencias religiosas (de los diputados) ¿por qué creen que las mujeres deberíamos ser encarceladas por abortar? La segunda, lo legalicen, lo despenalicen o lo vuelvan a despenalizar, la misma cantidad de mujeres nos van a seguir llegando para pedir apoyo y la misma cantidad de mujeres van a seguir abortando bajo nuestra tutela. Si no lo legalizan, para ellos va a ser peor... Lo único que van a conseguir es que la mayoría de estas interrupciones sean con semanas de gestación avanzadas y no lo más pronto posible, no en lugares totalmente limpios, higiénicos, con todos los protocolos”.

Korina Cervantes, activista feminista e integrante de diversas colectivas en Sinaloa. Foto: Debate

Leer más: Estrada Ferreiro obstaculiza prevención de violencias contra mujeres: CMAS

La abogada, activista feminista e integrante de diversas colectivas en Sinaloa, Korina Cervantes mencionó que “es necesario que se despenalice y se legalice, pero esta parte de la despenalización total del aborto no creo que sea la correcta. No porque crea que haya mujeres que necesiten estar dentro de la cárcel o que necesiten ser castigadas, sino por esta parte de los hombres que puedan todavía ejercer opiniones o ejercer decisiones sobre el cuerpo de las morras, y que quieran, no sé, obligar a las morras a abortar, para esos casos creo que es importante que esté el aborto. Cuando la mujer decide si quiere tener todo el embarazo a término, entonces, estoy en esa postura. Ninguna mujer debe ser encarcelada por tomar decisiones sobre su propio cuerpo. Lo de la objeción de conciencia también ya dijo la Suprema Corte que, independientemente de lo que crea cada médico, si es una emergencia médica, independientemente de tus creencias, pues tienes que hacerlo, y que justamente los antiderechos están alegando que la objeción de conciencia y tal, pues que si no quieren hacer su trabajo, que renuncien”.