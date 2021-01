Abrazando el 2021 con esperanza en una nueva realidad

Sinaloa.- La inminente llegada del 2021 nos invita a reflexionar en torno a los aprendizajes de un inédito 2020 en la historia moderna que nos ha mostrado la fragilidad de los paradigmas con que contábamos. Sin embargo, no todo ha sido negativo.

En la opinión de tres expertas consultadas por Debate, el año que se va nos ha regalado la importancia de agradecer el día de hoy y aprender a no vivir de las expectativas de un futuro que no existe aún.

De acuerdo con lo que planteaba el psiquiatra Viktor Frankl, creador de la logoterapia, «al hombre puede arrebatársele todo, excepto una cosa: la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino».

Viktor Frankl solía decir: «Si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento».

El reconocido profesional de la salud mental vivió en los campos de concentración nazis por casi cuatro años, y sobrevivió, mas no así sus familiares. ¿Qué hizo la diferencia entre él y miles de personas que perdieron la vida? Su actitud. Él mantuvo la esperanza siempre. Después del holocausto, se enfrentó a darse cuenta de que lo había perdido todo, ninguno de sus familiares sobrevivió, pero él sí, y entonces al enfrentarse a la soledad y a la pérdida creó la logoterapia, que es la búsqueda del sentido de la vida. Él encontró el sentido de su vida ayudando a otros a encontrar el suyo.

Ser flexibles y adaptarse a los cambios

Tania Castro, además de ser profesional de la salud, mental, emocional y espiritual, manifestó que, en efecto, el 2020 fue un año transformador, de muchas pérdidas y de reencuentros con uno mismo, para darse cuenta de que la vida se puede ir en un abrir y cerrar de ojos.

La psicóloga clínica especializada en niños y adolescentes dijo que solemos pensar que tenemos todo controlado y planeado, por lo que se genera molestia y frustración cuando las cosas no se desarrollan de tal manera: «En mi experiencia profesional y personal, el 2020 nos sacudió. La enseñanza es que quizá, aunque planees algo, las circunstancias y los medios no se dan. A partir de una crisis se da el resurgir de nosotros mismos», afirmó.

Tania Castro hace un llamado a reconectarse con uno mismo en estos días del año, haciendo un recuento de todos los meses, hasta llegar al día de hoy:

Cuando llegues a esta nota, no importa el momento en que lo hagas, a partir de hoy haz un recuento hacia atrás, y vive esas experiencias», recomendó.

Aclaró que en esa retrospectiva es posible encontrar dolor, que es parte de la vida, cuando hay un reencuentro con ese dolor que no queremos ver o que guardamos mucho tiempo, surge la oportunidad de soltar ese dolor que ha sido cargado por meses o por años.

Viviendo en el día de hoy

La profesora de yoga y acompañante en bioneuroemoción Barbra Saldierna comentó que en el transcurso de este año llama la atención que la mayoría de la información que nos presentan por todos lados es hablar del 2020 en el sentido de «a pesar de». Ella observa que nos ha costado mucho trabajo aprender a perder, en muchos sentidos.

Expresó que el mensaje general que estamos recibiendo es que antes de decir cualquier cosa positiva ponen mucho peso negativo a este año que culmina, acentuando que ha sido únicamente malo, y ella, desde su formación, cree que eso está mal orientado:

Crecer la atención hacia lo malo no nos ayuda porque crea expectativas a que el próximo año será mejor, pero tal vez no sea así».

En este sentido, Barbra comentó que nos creamos expectativas que no son positivas. Ese mensaje de señalar lo malo y ver una esperanza después está mal orientado, porque creemos que todo va a ser mejor después, y no ponemos la atención en lo que es hoy.

Añadió que la gente sigue poniendo expectativas hacia fuera de sí misma, que alguien tiene que cambiar, ya sea el año, el Gobierno, y siempre son otros, no nosotros: «La atención no se pone donde se tiene que poner. Tenemos que cambiar cada mañana dando gracias por lo que tenemos, que cada experiencia nos enseña y no vamos a aprender solo de las experiencias buenas, sino también de las malas», expuso.

Aprendiendo a estar con uno mismo

Para la psicóloga clínica Tania Vega, este 2020 sin duda ha sido un año difícil para la mayoría; sin embargo, señala que ha estado lleno de retos y de oportunidades, que nos han llevado a reinventarnos a nosotros mismos ante el confinamiento que esta pandemia suscitó.

La experta en salud mental resaltó que el hecho de tener que recluirnos, no por voluntad propia, provocó estragos en muchas personas, quienes forzosamente se vieron forzadas por las circunstancias a hacerse cargo del hogar al mismo tiempo que continuar con su vida laboral y personal. En este sentido, asegura que fue ahí donde reaprendimos a estar con nuestras familias, mismas que solo veíamos en los tiempos fuera del ámbito laboral o social: «El estar más tiempo con nosotros mismos nos obligó a algunos a repensar el sentido de nuestra existencia. La frustración de no poder salir y perder la libertad nos llevó a escuchar más intensamente nuestro diálogo interno», afirmó.

Adaptación y sentido de vida

Al hablar de dolor y pérdidas, Tania Vega agrega que los duelos vividos este año, las pérdidas personales y económicas, la falta de convivencia, el estrés generado ante la incertidumbre, todo ello nos obligó a adaptarnos para sobrevivir.

La impotencia y la frustración al sentirnos vulnerables ante la enfermedad, y la pérdida de seres valiosos para nosotros, el darnos cuenta de que nuestro mayor tesoro es tener salud y a nuestros seres queridos, nos produjo un alto sentido de responsabilidad ante el cuidado de nosotros mismos y los demás. Sin embargo, también mencionó que hubo quienes han hecho caso omiso de estos cuidados, teniendo desafortunados encuentros sociales y familiares, en donde los contagios se acrecentaron, provocando el fallecimiento de otros.

En palabras de la psicóloga Tania Vega, la esperanza de un nuevo mañana está en nosotros mismos, en la actitud con la que afrontemos e los problemas, en las elecciones de vida que hagamos, en encontrarle sentido al sinsentido, encontrando el aprendizaje de cada situación que vivimos.

Un aspecto positivo que ella rescata de la contingencia sanitaria es que sin duda también surgió la solidaridad ante la enfermedad de un amigo o familiar. Compartir ideas sobre el cuidado de nuestra salud y de nosotros mismos fue algo que mucha gente adoptó, como forma de apoyo de unos a otros, y el orientarnos a un estilo de vida más saludable fue necesario para poder sobrellevar el estrés y el temor hacia la enfermedad.

Aprender a reconocer lo positivo

Tania Castro también invita a aprovechar estas fechas simbólicas de fin de año para mirarse al espejo y darse cuenta de sí mismo, ver que estamos vivos, y aunque hay pérdidas y dolor, reencontrarse con esas alegrías y ese amor por nosotros mismos, hacia las demás personas y hacia la vida misma.

Para la experta en salud mental, en este momento necesitamos reencontrarnos desde el amor, la paz, la confianza y el agradecimiento:

Hay personas que dicen que este año fue muy malo. Para mí no hay nada malo, hay aprendizajes».

Dijo que si vemos desde la perspectiva del aprendizaje que dejó este año, todo se pacta desde nuestro interior, desde nuestra experiencia, entonces quizá no fue el mejor año, pero hay que cerrarlo desde el agradecimiento, porque si lo hacemos desde la agonía, el miedo o el odio, desde ahí estaremos conectados siempre. «Hay que reconocer lo negativo y también lo positivo», concluyó.