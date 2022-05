Abre la librería Sra. Dalloway, en Culiacán, con obras exclusivas de mujeres

Sinaloa.- A un mes de haberse creado, la librería Sra. Dalloway ha tomado relevancia por una particularidad: tiene sólo obras literarias escritas por mujeres de todos los tiempos y de diversas partes del mundo.

Por esto se coloca como única en la capital sinaloense, de donde precisamente ha surgido hacia el mundo el estigma de que a la mujer solo le gusta lucir bella. Para conocer cómo surgió esta idea, este concepto de librería en Culiacán, su encargada, Sonia Higuera Montaño, precisa el camino que la llevó hasta ahí.

¿Cuál es tu profesión?

Estudié filosofía y después de haber culminado mis estudios me incorporé a la maestría en historia. Ahí elegí un tema de tesis, que era la Violencia contra las mujeres en la prensa moderna de 1933-1944. Suelen ser así de largos los temas que se desarrollan en una tesis. Específicamente para que haya una mayor precisión y unos resultados más viables, como lo es un trabajo de campo.

Después de haber terminado de estudiar la maestría, de alguna manera ya era mucho estudio académico; muy riguroso, muy cerrado, y yo me sentía en búsqueda de algo más. Continué con mis estudios de formación autodidacta y empecé a buscar en la literatura. Un área en la que aún no había incursionado, pero me sonaban nombres en la cabeza como Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Judith Butler, Joanna Scott, que eran teóricas feministas, algunas declaradas como tal, pero otras que, a pesar de dejar un legado, no lo hicieron.

¿Cómo llega a ti el gusto por la lectura?

Ya se encontraba en mi latente esa devoción hacia la escritura de las mujeres o ese gusto, más bien, por la escritura de las mujeres. Asistía a la Gonvill, me gastaba toda mi quincena e iba de manera religiosa y continuaba con mis estudios de manera autodidacta y fue así que caí en la literatura.

¿Haz escrito algún libro?

Escribí un cuento que se llama Sonrisa de Cocodrilo que fue publicado en El Universal de San Luis, en el que se habla acerca del tema de la desaparición de una menor. Generalmente en los talleres trabajamos bajo consigna, y la consigna era desarrollar tu peor miedo, partiendo de esto o de una fobia, algo que te deje en shock, que te produzca esa angustia. Yo tengo una hija de 15 años y yo partí de un secuestro, que seguramente es uno de los más grandes miedos de muchas mujeres y de madres y padres de familia, específicamente por la situación en la que vivimos.

¿Cómo surgió la idea de esta librería?

Cuando estudié y en mi formación académica dentro de las aulas. Honestamente te puedo hablar de un, creo que estoy abusando si digo un 10 por ciento, de escritoras que vi en las aulas. De eso nunca fui consciente cuando era estudiante, me di cuenta hasta que egresé. Pero fue eso, por una parte.

Tenía el tema de la violencia contra las mujeres en la prensa moderna, buscaba teóricas y sí me costaba encontrar escritoras. Más que nada cuando somos estudiantes buscamos recomendaciones, de alguna manera intentando construir un marco teórico.

¿Qué fue lo que más te atrajo de este concepto?

Que podría dar a conocer el trabajo de las escritoras y que de alguna manera podía convertirse en un centro cultural. Un espacio al que pudieran acudir mujeres y hombres. Porque la idea también es que haya esa fusión, en la que podamos establecer vínculos, que podamos hablar de literatura, de arte, de poesía y pues básicamente eso era lo que más me alentaba. Nunca consideré la cuestión de la rentabilidad porque estoy segura de que estos libros no los van a encontrar en otra librería.

¿Qué autoras son las más solicitadas?

Virginia Woolf, Elena Garro, Brenda Navarro, Carson McCullers, Isabel Allende, Mariana Enríquez, Rosa Montero, Amparo Dávila, entre otras más.

¿Cómo ha sido la recepción del público?

Generalmente están asistiendo a los eventos, hay mucho flujo. De repente hay días en los que hay menos flujo cuando no tenemos evento y asiste menos la gente.

Pero el Martes de Poesía tuvimos 40 personas. Hemos tenido hasta este momento dos presentaciones. Tuvimos también un momento de inauguración y un conversatorio sobre Virginia Woolf. Tenemos un taller de grupo lleno y que será presencial los sábados, un taller de artes plásticas. Es arte terapia y se llama Sacrificios Humanos. Tuvimos un taller de encuadernación japonesa con gran afluencia.

Cuando convocamos, la gente sí está asistiendo a los eventos. Sí llegan a venir y nos dicen que tal persona les recomendó la librería, o que nos vieron en las redes.

¿Cómo ha sido tu camino por la literatura?

Una vez que egresé de la maestría, después de tanto estudio académico, tanta rigurosidad, quería un descanso, pero no sé porque no podemos dejar de leer. Quería seguir leyendo. En un principio de manera autodidacta empecé a leer psicoanálisis, de Freud leí la mayor parte de su obra. Precisamente porque Freud elude a la literatura, continué con la literatura, después empecé con la crítica literaria. Domingo Arguelles, Gabriel Zaid, pero sí, seguía igual, buscaba y buscaba. Tomé un taller presencial en el ISIC con Isaac López y él me acercó a varias escritoras contemporáneas como Fernanda Melchor, Daniel Sada, Ariana Harwicz y ya de ahí no soltaba una escritora. Conforme iba descubriendo una escritora, no la soltaba.

¿Por qué escogiste este nombre para la librería?

La señora Dalloway es el nombre de una novela de Virginia Woolf. Es una novela de una mujer de clase alta que transcurre al estar organizando una fiesta. La señora Dalloway sale a comprar unas flores y empieza la novela. Se va al pasado, al futuro, a tener flujo de consciencia, se va a tener esas aspiraciones de sueños no cumplidos, de promesas no hechas, de un desamor.

Me gusta mucho esa novela, la manera en la que trabaja la psique humana, los tiempos que van cambiando constantemente y pues te aventaste casi 300 hojas y la señora Dalloway solo salió a comprar flores para dar una fiesta que hará en la noche. Es el transcurrir de un día, hay diferentes técnicas narrativas.

¿Cuál ha sido tu momento más feliz y el más triste?

Es más fácil identificar la tristeza que la felicidad. El más triste fue cuando mi papá falleció en septiembre. Y el más feliz cuando nació mi hija. Ese es uno y también cuando vi expuesto el cartel de la librería.

Próximos proyectos

Pensamos programar más presentaciones, vamos a tener un cine club. Vamos a invitar a escritoras con las que trabajo actualmente, aparte de las escritoras sinaloenses que se han invitado. También pensamos traer escritoras nacionales y en caso de que esté en mis posibilidades, escritoras extranjeras. Vamos a hacer un encuentro con escritoras a finales de año. Encaje de brujas es la premisa. Porque aún no lo damos a conocer, pero son los planes que tenemos para lo que resta del año.

Libros que recomienda

Sonia Higuera Montaño ha tenido una amplia educación literaria y ha logrado destacarse como la mujer intelectual que es hoy en día.

Un pájaro en el ojo de Xóchitl Olivera Lagunes

Son cuentos que presentan a protagonistas en cuyo cuerpo se manifiestan alteraciones, a veces fortuitas, a veces sórdidas.

Matate, amor de Ariana Harwicz

La protagonista es sometida por sus circunstancias a ser mujer, madre, extranjera y esposa, pese a todo ese deseo.

El día que aprendí que no sé amar de Aura García-Junco

Es un (anti)manual para repensar los patrones que mantienen a la sociedad dividida en un binarismo violento.

Un cuarto propio de Virginia Woolf

La autora examina las limitaciones de la feminidad a principios del siglo XX. Con la sorprendente prosa y licencia poética de una novelista.

El Perfil

Sonia Higuera Montaño, bibliotecaria

Lugar y fecha de nacimiento: Culiacán, Sinaloa. 12 de febrero de 1983.

Familia : Su esposo José María Lizárraga Ortiz e hija, Frida Julieta Higuera Montaño.

Estudios: Licenciatura en filosofía y maestría en historia.

Cargo actual: Dueña y encargada de la Librería Sra. Dalloway.

Autora preferida: Virginia Woolf.

Sueño más grande: Que mi librería crezca y que haya más en toda la República Mexicana.