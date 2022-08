¿Acarreos en la elección interna de Morena Sinaloa? Se investiga a 14 personas

Sinaloa.- Cuen niega haber movilizado gente para que participara en los consejos distritales de Morena en Sinaloa; el gobernador señala que se investiga la impugnación vs. 14 personas vinculadas a él.

"De repente dicen ‘ya no queremos funcionarios del Partido Sinaloense’. No pasa nada, lo único que están haciendo es incumplir un convenio, pero no pasa nada, nosotros ni siquiera vamos a renegar”: Héctor Cuen Ojeda

Morena está rompiendo acuerdos al no querer funcionarios pasistas en Gobierno del Estado, dijo Héctor Melesio Cuen Ojeda, fundador del Partido Sinaloense (PAS), ante los despidos que se han dado por el gobernador Rubén Rocha Moya.

Se rompen acuerdos

El exdirigente y líder moral del PAS aseguró que hasta el momento se tiene una relación armoniosa con el gobernador, sin embargo, no se ha tenido acercamiento, ya que las reuniones pactadas no se han concretado.

Negó el supuesto acarreo que se dio en el proceso interno de Morena, mismo que no está relacionado con pasistas. “Nosotros no acarreamos a nadie y respetamos lo que son los procesos internos de los partidos políticos, independientemente de cuál se trate”, dijo.

Expuso que el PAS y Morena seguirán trabajando políticamente por tratar de un proyecto nacional, y en el estado no se ha prestado la oportunidad del diálogo, pero lo que se busca es trabajar con militancia que no traicione al proyecto político.

“Lo estamos haciendo a nivel nacional. Yo creo que los problemas que hay aquí en lo local son problemas que se dieron, pero yo creo que si ustedes hacen una investigación a fondo de lo que es el convenio que se firmó en su momento, nos van a dar la razón a nosotros; pero incluso así, aún teniendo la razón, ya le dimos vuelta a la página y estamos preparándonos para el 2024”, reiteró.

Ante los señalamientos de Rocha Moya en donde se relaciona al PAS con la UAS, dijo que esta supuesta relación se trata de un mito, mismo que se creó al formarse el partido, por lo que negó cualquier relación con la aplicación de recursos, mismos que son obtenidos de los militantes.

"Ya dije, yo no retiro la amistad, pero políticamente ya no podemos trabajar... Yo no rompo para nada la relación personal, pero políticamente no, ya lo dije ampliamente en la semanera”: Rubén Rocha Moya

La política y las relaciones personales son cosas totalmente diferentes, y la amistad sigue presente con Héctor Melesio Cuen Ojeda, aclaró el gobernador constitucional de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Afirmó no tener inconvenientes de tomarse de nuevo un café o chocolate con el líder moral del Partido Sinaloense.

Revisiones

El mandatario estatal indicó que el Comité Ejecutivo Estatal de Morena ya está haciendo las revisiones correspondientes ante las irregularidades que hubo el pasado 30 de julio en las elecciones internas de los 70 delegados estatales y, de los cuales, 14 personas que resultaron electas como delegadas están vinculadas con el PAS.

“Ya lo están revisando en México. El partido de aquí hizo las impugnaciones debidas y eso lo están revisando en México, no solo en Sinaloa, sino de todo el país donde tienen impugnaciones”, manifestó. El lunes señaló que se había movilizado gente de la UAS para que participara en el proceso interno de Morena, desde estudiantes hasta maestros, para que votaran por ciertas personas impulsadas por el PAS. Dijo que debía revisarse que no se hayan usado recursos que no salieron de gobierno.

Consideró que, a pesar de las impugnaciones presentadas, no podría anularse la elección en Sinaloa. Sin embargo, no descartó que de ahora en adelante todas las decisiones efectuadas dentro de Morena deberán de tomarse con mayor cautela y ser más estrictos, para no permitir que ciertos actores puedan inmiscuirse dentro del partido.

“Lo que puede ocurrir es que se tomen medidas para aquel que no acredite dentro de la convocatoria. Puede haber casos de declarar inelegibles a tales o cuales. Se resuelve el problema, lo que hacen es quitarlos y sube el que está enseguida con votación”, explicó.

Los Datos

El rechazo

Ante la renuncia de militantes al Partido Sinaloense, Cuen Ojeda dijo que lo que se busca es a gente que no traicione al proyecto político que se está llevando a cabo por el PAS.

Cancelados

El delegado de Morena, Manuel de Jesús Guerrero, informó que se canceló el congreso estatal del 13 de agosto, donde se votaría a la presidencia, por intromisión del PAS.