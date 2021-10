Acepta Congreso de Sinaloa renuncia del fiscal Juan José Ríos Estavillo; declaran vacante la FGE

Culiacán, Sinaloa.- Por unanimidad, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la renuncia voluntaria del fiscal Juan José Ríos Estavillo, conforme a la solicitud hecha llegar el 18 de octubre, y declaró vacante el cargo de titular de la Fiscalía General de Justicia (FGE) y se ordenó la notificación a la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) para que expida la convocatoria para elegir a los cincos candidatos al cargo.

En la sesión ordinaria, se dio lectura al punto de acuerdo de obvia y urgente resolución propuesto por la Junta de Coordinación Política (Jucopo), con fue avalado por 39 votos a favor y el diputado Pedro Villegas Lobo no emitió su voto.

Se precisó que es competencia del Poder Legislativo, en apego a sus atribuciones constitucionales exclusivas el que lo designó como Fiscal General del Estado de Sinaloa; y por ende, es la institución que debe aceptarle le renuncia en atención a la interpretación teleológica, sistemática y amplia del artículo 76 Bis, fracción 11 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

Correspondió a la Mesa Directiva analizar la procedencia del contenido del oficio en sus términos, para dar curso y efecto legal sobre la renuncia que somete a su consideración el Titular del Órgano Constitucional Autónomo: Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

El Pleno leyó la denuncia de Ríos Estavillo:

“Distinguidos integrantes de la LXIV Legislatura. Una de las mayores oportunidades que me ha dado el ejercicio profesional, es ser servidor público en diversos organismos del estado mexicano. Lo he hecho en 4 órganos constitucionales, tres de ellos de carácter local en Sinaloa. Esta tarea no hubiese sido posible sin la aprobación de las institucionalidades garantes fijadas y a la vez, conformadas en y por el Congreso del Estado.

El poder legislativo, como cause de control político, ha sido en quien se deposita esta noble e importante atribución de calificar la viabilidad de perfiles para ocupar la conformación de este nuevo tipo de orden de control jurídico constitucional en nuestra república federal.

De ahí mi eterno agradecimiento al Poder Legislativo sinaloense quien a través de cinco diversas legislaturas, me ha dado la responsabilidad de integrar en su tiempo el Consejo Estatal Electoral del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como la Fiscalía General del Estado.

Mi reconocimiento también a las demás instancias de poder público (federales, estatales y municipales) con quienes he compartido tales obligaciones y funciones. A partir de marzo de 2017, he fungido como Fiscal General del Estado.

Lo he hecho acompañado de personas eminentemente profesionales y comprometidas con sus respectivos cauces; pero sobre todo, con el ánimo común de generar respuestas al cada vez más demandante sistema de justicia penal.

El Ministerio Público tiene la gran tarea de evolución que junto a sus piares esenciales (personal jurídico, pericial, policial investigador, facilitador y administrativo}, se afinen en prospectiva; por tal, he considerado que este es el momento para retirarme voluntariamente de mis labores en la Fiscalía estatal por así convenir a mis intereses.

Quedo muy agradecido de igual forma con los diversos gobernantes con los que he tenido la tarea de desarrollar esfuerzos: Juan S. Millán Lizárraga, Jesús Aguilar Padilla, Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel. Felicito ampliamente al doctor Rubén Rocha Moya, próximo gobernador constitucional, de quien quedo en voluntad y respeto como titular del poder ejecutivo local.

Por último y no menos importante, mi aprecio a todas las personas de quienes siempre he aprendido como colaborador y compañero de trabajo en mencionadas responsabilidades. Se ha laborado con el exclusivo interés de defender y ponderar los derechos del pueblo sinaloense.

Su servidor. Juan José Ríos Estavillo.