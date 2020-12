Aciertos y retos pendientes en el Gobierno de Quirino en Sinaloa

Sinaloa.- Mediante una encuesta realizada por Debate, ciudadanos de cinco municipios de Sinaloa aprobaron el trabajo del gobernador Quirino Ordaz Coppel en la mayoría de los rubros evaluados, como el combate a la pobreza, obra públicas, empleo y educación.

En materia de salud, y ante la pandemia de Covid-19, la percepción ciudadana sobre la labor del Gobierno permaneció estable respecto al 2019.

La encuesta fue realizada por Debate entre el primero y el 11 de noviembre del 2020 en los municipios de Ahome, Guasave, Salvador Alvarado, Culiacán y Mazatlán (Quirino Ordaz Coppel destaca en turismo, y reprueba en combate a corrupción).

Algunos políticos, líderes de opinión, luchadores sociales y representes de partidos destacaron la calidad del trabajo del Gobierno estatal y la percepción que los ciudadanos tienen sobre este. Expusieron los retos pendientes del Sistema Estatal Anticorrupción y el Comité de Participación Ciudadana.

Algunos más coincidieron en destacar el desarrollo y la innovación, así como el turismo, no solo en Mazatlán, sino en todo el estado.

Respecto al manejo de la pandemia, las opiniones estuvieron encontradas entre la toma de decisiones y la aplicación de recursos para hospitales, que gestionó el mandatario.

Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa

Me da mucho gusto ver la respuesta de la gente. Nos fue muy bien en la encuesta, sobre todo en un año de pandemia por el Covid. Es un año de crisis, y veo muy bien tener el 49 por ciento de aprobación, porque es mucho, y ya lo quisieran tener muchos. Con eso, si fueran candidato, arrasarían.

Christian Palacios presidente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa

Creo que la gestión de Quirino Ordaz Coppel está reprobada. El único lugar donde él se ha puesto las pilas es en el municipio de él, que es Mazatlán, que es donde ha trabajado más en el tema de remodelación, pero al interior del estado hay también otros pueblos, los pueblos mágicos, en los cuales no ha llegado inversión; también viven del turismo, y a ellos no les ha dado el apoyo que ha llegado a Mazatlán.

Héctor Melesio Cuen, presidente de PAS

Esa sensibilidad que tiene de ir al encuentro con la gente creo que eso bueno; sin embargo, en su sexenio, hay que decirlo de manera muy contundente, en lo que tiene que ver con la violencia, nos ha ido muy mal a nosotros. Lo veo como un sexenio regular. Y respecto a la encuesta, creo que el manejo, no estoy de acuerdo en la forma en que se maneja la pandemia, lo dije desde un principio, y lo sigo sosteniendo.

Julieta Torres, presidenta PRI en Mazatlán

Si un partido te entrega a través de su gobernante un buen resultado de Gobierno, la gente tiene la certidumbre y la confianza de votar por el mismo partido», expresó Julieta Torres. Destacó que es el primer gobernador en preocuparse por la salud pública, así como impulsar fuertemente el turismo. Espera que con la labor de Ordaz Coppel puedan recuperar los municipios en las próximas elecciones del 2021.

Diego Castro Blanco, presidente Canaco Sinaloa

Con falta de apoyos, no solo del Gobierno estatal, sino que, además del federal, se ha mantenido el sector comercial durante todo el año, por lo que se cuenta con números negativos respecto a la pandemia. Además, es poca la inversión privada que se tenga a causa de la eliminación de los certificados de promoción fiscal, y luego el gas natural no ha llegado a Sinaloa.

Eduardo Robles, regidor Mocorito

Yo he constatado que el gobernador, específicamente en Mocorito, ha puesto bastante interés, sobre todo en el tema de obra, y ha hecho un buen equipo con el presidente municipal. Veo con buenos ojos el trabajo que ha realizado el gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, y no me sorprende la verdad el resultado de la encuesta.

Manuel Rendón, Movimiento Ciudadano en El Rosario

Creo que la encuesta resalta lo que se viene observando desde hace algunos años: el hartazgo de la sociedad de que todos los esfuerzos y el dinero gastado en las Administraciones se van a rubros como la cultura y el turismo. No digo que esté mal, lo que pasa es que descuidan uno de los más importantes, como lo es la seguridad pública; no solo las Administraciones municipales, sino la estatal.

Roberto González, PAN Mazatlán

Las autoridades tienen una deuda con las familias desplazadas. Aunque es un tema con muchos años de antigüedad, se debe de resolver el conflicto, pues las familias tuvieron que salirse de sus comunidades sin un solo peso», expresó. Celebró a su vez la construcción del nuevo Hospital General Martiniano Carvajal. Aseveró que desde hace veinte años a Mazatlán le urgía un nuevo hospital, pues aumentó la capacidad hospitalaria.

Ricardo Beltrán, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados

Yo siento que es evidente la popularidad del gobernador. La encuesta de EL DEBATE coincide con medios nacionales, en donde le dan una buena calificación, y es una calificación que él se ha ganado, por su forma de gobernar, distinta, sobre todo en el acercamiento que él tiene con la gente. Dentro de lo que corresponde en el área de seguridad, el gobernador ha tenido buena movilidad. En cuanto al recurso que ha dejado de fluir de parte de la Administración federal y de alguna manera lo ha sustituido el Gobierno del Estado, ha dotado de patrullas y ha tratado de meterse en la Policía Municipal, y antes no se hacía.

Lucio Tarín Espinoza, morenista Ahome

El gobernador ha hecho lo suyo, puesto que ha sabido tratar de armonizar con todos los sectores. Con las distintas fuerzas políticas no he visto una actitud de agresividad, pero sí he visto descuido en respuestas a reclamos sociales, sobre todo a los productores agrícolas y el hecho de que en la obra pública se ha beneficiado a unos cuantos, sobre todo en las construcciones, y eso debe acabarse.

Dulce María Ruiz Castro, presidenta PRI Ahome

Es un gobernador que en un periodo más corto que los periodos ordinarios ha generado más y mejores resultados. Ha sido de los mejores evaluados en un ranking nacional, logrando la aceptación y aprobación de todos los sinaloenses; inversión turística sin precedentes, invirtiendo y gestionando obras públicas trascendentales en nuestro municipio, el de Ahome.

Ariel Aguilar Algándar, presidente PAN Ahome

Reconocemos el esfuerzo que se ha hecho en el tema de salud. Esto de alguna manera ha evitado que haya tanta propagación del virus del Covid. Le hizo falta poner mano dura en el combate a la corrupción, que creo que es lo que debió haber demostrado a los ahomenses y ya los sinaloenses, que sí tenía voluntad determinada para castigar los actos de corrupción presentes.

Mario Zamora, senador

Me parece un ejercicio muy interesante que hace la cadena de EL DEBATE. Claro, no dejan de ser hipotéticos, pues ya el gobernador no podría estar de vuelta en una colecta para el mismo puesto. Me queda claro que son ejercicios interesantes para tratar de percibir el sentir de una sociedad como la sinaloense. La aprobación en materia de turismo se ve congruente con la realidad. No solo evidentemente la transformación que ha tenido Mazatlán, que está a vista y conocimiento de todos, sino de distintos programas en todo el estado.

José Luis Orozco, presidente Canacintra Guasave

Se ha desempeñado muy bien. Ha demostrado ser un gobernador muy presente, pues yo recuerdo otros gobernadores que era un acontecimiento que vinieran, y Quirino Ordaz ha estado muy presente. Hay áreas de oportunidad en las que se puede actuar. En lo general, vemos la región tranquila. Hemos estado yendo a lugares como Mazatlán, y se ve la inversión en las obras. El ambiente está tranquilo.

Sílber Meza, Iniciativa Sinaloa

En materia de combate a la corrupción, este Gobierno desgraciadamente ha dejado ir la oportunidad que ha tenido para combatir la corrupción, porque no se ha consolidado el Sistema Estatal Anticorrupción. Hemos hablado reiteradamente de que el Ejecutivo lo tiene capturado. Hemos dicho que el Comité de Participación Ciudadana no tiene los mejores perfiles para integrarlo. Hemos dicho que el Comité Coordinador, que es el máximo órgano del sistema anticorrupción, no está funcionando. Todo eso la gente lo está notando, sumado al tema de la impunidad.