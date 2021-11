Aclara Rocha Moya que no se meterá en el conflicto que hay en el SNTE sección 27

Sinaloa.- Pese a que son sus compañeros los que perdieron en el pasado proceso de selección del Secretario General de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no intervendrá para nada en el conflicto que traen los de las planillas perdedoras aclaró el gobernador Rubén Rocha Moya.

Considera que no debieron ir en tres planillas porque el que iba en una les ganó, mejor se hubieran unido, señaló.

En su caso no sabe si tienen o no razón de lo que dicen, que hubo fraude durante la elección, pero él no tiene nada que ver en la cuestión electoral, no quiere meterse para nada en las decisiones democráticas, como senador le tocó hacer la reforma para que se vote en los sindicatos, por eso quienes se sientan aludidos aleguen en donde lo deban hacer "porque estamos en un estado de derecho", dijo.

“Aléguese que es lo hicieron mal como para calificarlo un fraude y que resuelvan las instancias de ellos. Yo digo que ya estas alturas atengamos a los resolutivos que la gente da, pero yo en campaña se los dije a una y otra sección yo no me voy a meter en las decisiones de los sindicalizados”, detalló.

De acuerdo al gobernador no duda que la camarilla del SNTE que ha operado por años lo siga haciendo pero si la gente sigue votando por ello, eso es democracia.