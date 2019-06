Acoso sexual en la UAS, no formalizan denuncias

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) posee un reglamento desde el año 2011 para prevenir, atender y sancionar el acoso sexual, un protocolo del que muchas otras instituciones educativas carecen; sin embargo, en ocasiones, los agraviados, además de los directores y los maestros, no realizan las denuncias formales, quejas que quedan solo en el ámbito público a través de denuncias anónimas.

En entrevista para EL DEBATE, personal del Centro de Políticas de Género (CPG) de la UAS señala las acciones con las que continúa trabajando para dar información a toda la comunidad universitaria y explica los retos para generar un ambiente universitario libre de violencia sexual.

Asimismo, sus integrantes expresan ser pioneras en el tema de la igualdad de género cuando la UAS se sumó a la lucha contra el acoso y el hostigamiento sexual, creando el primer reglamento universitario que combate y sanciona administrativamente las conductas de violencia sexual en todo el país, explicó para EL DEBATE María Enedina Espinoza Angulo, jefa del departamento de asuntos jurídicos del CPG-UAS.

Además, afirmó que en este Centro se ofrece también atención continua y orientación para quien haya sido víctima de acoso y hostigamiento sexual al interior de la Universidad. Espinoza expuso detalladamente las pautas importantes del reglamento interno [ver gráfico]: «Se les ayuda orientándoles primero. Se les explica que la Universidad cuenta con un reglamento, que no solamente atiende las conductas, sino también que las sanciona», aseveró.

Ilustración El Debate

Casos anteriores

Respecto a mantener la transparencia y dar información que EL DEBATE solicitó sobre el número de casos de acoso sexual que se han registrado en la UAS y el avance en el proceso administrativo de sanción, Enedina Espinoza mencionó que debían solicitarse mediante la ley de acceso a la información, y en este sentido indicó que ya habían respondido a varias solicitudes de la sociedad civil. Informó que, como Centro, no poseen estadísticas de todas las situaciones reportadas de acoso sexual porque había casos que se resolvían en cada unidad educativa y no les llegaban al CPG.

Continuamente se está dando información y se han resuelto casos con éxito, aseguró Espinoza Angulo, aunque comentó que se han dado situaciones en las que los afectados no han querido poner una denuncia formal, tal es el caso de algunas alumnas de la preparatoria Flores Magón, en Culiacán.

Expresó que, cuando se dio la manifestación de protesta contra el acoso en esa unidad académica, hizo acto de presencia acompañada de la licenciada Lydia Guadalupe Ojeda Esquerra, del Departamento de Investigaciones del CPG, y tanto al director como a los alumnos se le proporcionó información: «Nos pusimos a las órdenes, que de tener conocimiento de un hecho de este tipo de connotación sexual, estábamos nosotros aquí para recibirlos y atenderlos. Con nosotros no llegó ninguna queja por escrito, ni de parte del director ni de parte de ningún joven hombre o mujer de la unidad académica», dijo.

Añadió que, aunque se implementó una campaña de información antiacoso y otras acciones, el éxito de las mismas depende mucho del apoyo en las unidades académicas, ya que el CPG no es un ente aislado de la comunidad universitaria.

Lydia Guadalupe comentó a EL DEBATE que los directivos deben sumarse y tener voluntad política para promover estos temas al interior de la Universidad, que ya hay un programa para la igualdad de género, además de comités de igualdad en la mayoría de las escuelas y facultades de la Universidad, mientras que están por instalarse más. Sobre el funcionamiento de los mismos, Enedina comentó: «El director, como responsable de tutorías, viene siendo el enlace para con nosotros y el responsable de operar el programa; y docentes, alumnado también, muchas unidades también contemplan alumnado, ellos seleccionan (los directivos) al equipo con el que creen que van a trabajar y que tenga también interés y perfil en esta temática o que estén capacitados en esto», dijo.

Tanto Enedina como Lydia subrayaron que la sanción del hostigamiento y el acoso sexual en la Universidad, así como la prevención del mismo, no depende solamente de la actuación y las recomendaciones del Centro, sino de las acciones que se tomen en cada unidad educativa.

Sobre la confidencialidad

Mantener la confidencialidad y la transparencia en situaciones de denuncia de acoso fue una sugerencia lanzada para las universidades de México por parte de las integrantes de la asociación civil nacional Acoso en la U, quienes expusieron esto el pasado Día del Estudiante con diversas protestas en entidades.

Asimismo, es una inquietud expresada por algunas integrantes de grupos feministas de Sinaloa, como Mariel Vega Yee, quien en pasadas entrevistas a este medio comentó que muchas alumnas desearían permanecer anónimas al realizar la denuncia por temor a represalias.

Ante ello, Enedina expresó que siempre se respeta la confidencialidad de las víctimas y que, de no respetarse, se sanciona.

Sin embargo, la jefa del Departamento Jurídico expresó que no se puede guardar el anonimato porque es necesario dar el nombre y otros datos personales al momento de efectuar el proceso, ya que la persona acusada debe saber que tiene una denuncia en su contra y de quién proviene: «Se les va a instruir, y a la hora de sancionar, pues no se le puede sancionar a una persona nada más porque sí. También se atenta contra los derechos humanos si no se le está diciendo por qué se le va a aplicar una sanción», recalcó.

Sobre el anonimato, EL DEBATE también consultó a Jorge Luis Sañudo, director de Asuntos Jurídicos del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Sinaloa, quien comentó que, en efecto, dar el nombre es necesario para proceder legalmente y con debido proceso ante situaciones delictivas: «Cuando estamos ante un tema que se puede concretar como delito, un abuso sexual, una violación, un maltrato escolar, que te den una golpiza, etcétera, que se catalogue como delito, ahí tiene que haber un denunciante de carne y hueso, y ante un delito tiene que haber una víctima, y la víctima tiene que denunciar de manera frontal, ahí no se puede hablar de anonimato, ahí tiene que denunciar la víctima de manera muy formal porque estamos hablando de un delito», aclaró, enfatizando en que si la persona es menor de 18 años, debe ser acompañada por un adulto.

Poca garantía ante represalias

Que las alumnas y los alumnos agraviados por violencia sexual pudieran tener temor a represalias al denunciar sus casos es razonable, pues son escenarios que se ven en todas las instituciones educativas en el país, declaró Lydia Ojeda, indicando que hay mucho trabajo detrás tratando de disminuir este tipo de situaciones: «Por eso este trabajo que pareciera un protocolo acabado, una guía a seguir, una guía de actuación, no tiene sentido si no hay un trabajo estructural y un cambio de fondo en la instituciones, donde el costo no lo tiene por qué pagar la víctima; o sea, el costo lo tiene que pagar la persona que está ejecutando el delito», sentenció.

Espinoza comentó que era un trabajo difícil garantizar por parte del CPG dar garantías de seguridad a la víctima porque eso correspondía a los responsables de las unidades académicas de donde proviene el o la afectada, y que se otorgan llevando el debido proceso legal: «Las garantías son las medidas precautorias que solicita y que tiene que aplicar la autoridad», señaló.