Actas de nacimiento no tendrán caducidad, pasa propuesta de Morena

Culiacán.-La iniciativa promovida por el Grupo Parlamentario de Morena que propone que las actas de nacimiento tengan vigencia permanente, fue aprobada por el Pleno de manera unánime durante la Sesión Ordinaria de este jueves, por lo que partir de su publicación, las y los sinaloenses no tendrán que renovar este documento de identidad para realizar sus trámites.

La legisladora morenista Alma Rosa Garzón, destacó que es una iniciativa de gran relevancia, pues se trata de un apoyo directo a la economía familiar de los sinaloenses.

“Es un logro porque se apoya a los ciudadanos que se ven afectados por el precio de la renovación de este documento. Hay familias que tienen dos o tres hijos, entonces cada ciclo escolar, o cada trámite pues representaba un gasto adicional que no tenía razón de ser”, explicó la diputada.

La diputada morenista Alma Rosa Garzón destacó que las familias sinaloenses se verán beneficiadas por no renovar la acta de nacimiento. | Cortesía

Por su parte la presidenta de la Comisión de Equidad, Género y Familia; la también morenista Francisca Abelló Jordá, comentó que este tipo de acciones refrendan el compromiso del Grupo Parlamentario de Morena con los sinaloense.

“Como presidenta de esta comisión, me tocó revisar esta iniciativa tan importante para colocar a Sinaloa como uno de los estados donde no caduca el acta de nacimiento. El costo de este documento es muy alto, alrededor del 80% de un salario mínimo, eso no puede ser”, consideró Abelló Jordá. “Es un documento que nos da identidad a todos, por ley la primera copia certificada será gratuita y no perderá vigencia en tanto sea legible y no presente alteraciones”, agregó.