Actualizan topes en los cobros de servicios de abogados en Sinaloa

Sinaloa.- Con el fin de dignificar el trabajo que se realiza por los abogados certificados y generar confianza en los usuarios, se aprobó la Ley de Aranceles para Abogados del estado de Sinaloa.

El congreso del estado aprobó incluir en la ley del estado de Sinaloa tarifas para el servicio profesional de abogados, mismas que deberán de ser respetadas por los usuarios y los abogados no deberán excederlas.

En la ley de aranceles para abogados del estado de Sinaloa se establece que los cobros que habrán de realizar los abogados por cuestión de honorarios en trabajos no deberán superar la cantidad 225 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) cuando exceda 225 no deberá de superar los 1,116, cuando supere 1,116 no deberá exceder los 5,580 y cuando se exceda 5, 580n deberá de tener un tope de 55,792 UMA.

La diputada local Victoria Sánchez Peña, expuso que la necesidad de actualizar los topes en tarifas de trabajo profesional de abogados recae en que no se había legislado en la materia desde 1977, por ello el requerimiento de armonizar a la época actual la legislación arancelaria para abogados.

“La situación económica que se tiene actualmente no es comparable con la de hace años, ya que se ha tenido incremento en el costo de la vida, respecto al trabajo de los abogados se tiene que cobrar lo justo y lo necesario para su subsistencia y la de sus familias”, expuso Sánchez Peña.

Asimismo agregó que entre los beneficios se encuentra que se tendrá una base para el cobro de los servicios y el cliente tendrá seguridad del profesionalismo de abogado, esto pues el arancel representa una herramienta para dignificar el trabajo del abogado y le toma importancia a sus conocimientos como profesional.