Estrada Ferreiro denuncia que el Congreso de Sinaloa le niega acceder al expediente de su juicio político

Sinaloa.- A las 10:00 horas de este lunes 02 de mayo, el alcalde Jesús Estrada Ferrerio se presentó en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado para entregar un escrito, que lo acredita como su abogado a Rafael Betancourt, y se quejó de que el expediente de juicio político en su contra está "rasurado", no ha tenido acceso y se ha violentado el debido proceso, y es imposible responder en siete días, a las acusaciones que se le imputan.

Lamentó la postura que el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, asumió en el caso de él, que "lo ha ignorado, no se ha metido, a pesar de que es su obligación legal y moral y no es posible dejar que la gente se pelee".

Lamentó el pleito que tiene con él, el gobernador Rubén Rocha Moya y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez, que su conducta no es de agresión sino es en defensa, ya que les estorba.

Después de que no le recepcionaron el escrito se trasladó a las oficinas del grupo parlamentario de Morena, y se dirigió a la oficina del presidente de la Comisión Instructora, Marco César Almaral Rodríguez, quien no se encontraba en esos momentos y lo recibió un asesor legislativo, a quien le pidió ver el expediente, porque es imposible dar respuesta a algo que no conoce.

Se le comunicó que el expediente estaba en la oficina cerrada de Amaral Rodríguez, pero en forma inmediata se le dio aviso al director jurídico del Congreso del Estado, Donato Vega, quien se presentó y atendió a Estrada Ferreiro, que insistió que se ha vulnerado el debido proceso y es una persecución política, porque tiene hasta el 9 de mayo para dar respuesta a las acusaciones.

Estrada Ferreiro y su abogado denunciaron que el expediente apenas está en proceso de integración, y esto es evidencia de que en el Poder Legislativo lo están rasurando, aunado a que faltan constancias y demás escritos del alcalde que entregó el pasado 29 de abril.

"Tengo sábado y domingo y ahora que son tres días sin hacer nada y es imposible contestar en siete días los dos expedientes", ratificó Estrada Ferreiro que fue acompañado por el notario público Luis Alberto Velázquez Cervantes, que daba fe de los hechos de lo que mencionaba el edil.

Mencionó que la audiencia con el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue pendiente y argumentó que no tiene prisa y el mandatario del país sabe todo, pero es bueno que lo escuche.