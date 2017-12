Acude a comparecer a la ASE ex funcionario estatal

Culiacan, Sinaloa.- El ex subsecretario de normatividad e información registral, Bernardo Cárdenas Soto acudió a comparecer a la auditoria superior del estado.

Fungió como funcionario estatal durante la administración anterior, señaló que acudió a aclarar ciertas dudas respecto al otorgamiento de licencias de alcoholes, y recalcó que no hay ningún señalamiento resarcitorio debido a que ellos no manejaban recurso.

"La vez pasada que vine me dijeron que no había tema rescriptorio, creo que esa auditoria la terminaron en junio... Nos dijeron que era todo"

Cárdenas soto aseguró que él se siente tranquilo y en paz, por lo que circula por todo el estado, asi como comentó, no ha solicitado ningún amparo ante la autoridad.

"He andado asi (tranquilo) desde el ultimo día de la administración como subsecretario de normatividad y de inspección registral, asi he andado por todo el estado y asi voy a seguir, no tengo hasta ahora ningún señalamiento, nos están llamando a aclarar, no nos entregaron ningún pliego, me dijeron que no hay pliego de observaciones"