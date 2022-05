Acusa Estrada Ferreiro a Rocha Moya y Congreso de Sinaloa de terrorismo y de enfrentar una inquisición

Culiacán, Sinaloa.- Después de 4 horas y 58 minutos de la audiencia de desahogo de pruebas y con las viudas de policías que asistieron como testigos en el proceso de juicio político que se le sigue, el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro denunció que se enfrenta a una inquisición y terrorismo en su contra de parte del Congreso del Estado y del gobernador Rubén Rocha Moya, que el mandatario está más enfocado en destituirlo que atender los problemas de seguridad.

Jesús Estrada Ferreiro puntualizó que están generando mucha violencia hacia él y su familia, que hasta le va a enviar una carta a Rocha Moya, en el cual se explica las agresiones que han sufrido y que llevó a su hija a le llamara llorando de que lo habían asesinado, de acuerdo a unos audios que señala que desde el Congreso local salieron.

"Los audios dicen que estaba muerto en el Hospital Ángeles, y esto es demasiado y es gravisimo, que no se vale hacer estas cosas, porque todos tenemos hijos y están aterrizando a nuestra familia, que me mataron y a los escoltas, pero eso salió ayer en los audios, que me llamó mi hija, al no encontrarme al andar en la Ciudad de México", explicó.

Enumeró que ha sido amenazado indirectamente él y sus funcionarios municipales que surgieron de Culiacán, pero ratificó que no los va a revelar los nombres todavía.

Respecto al gobernador Rocha Moya, precisó que "le importa más destituirlo a él, que ponerse a trabajar en seguridad pública y lo que está pasando ahorita es inaceptable, que esto tiene remedio y hay forma de resolverlo", y lo que pasa es que falta acción de esta administración por estar atacando a su persona.

Dijo que de parte del Gobierno del estado enfrenta un territorismo general con cientos de requerimientos de tribunales administrativos, de la Fiscalía General del Estado y multas de Sates, "me tienen tupido y todos los días trabajamos en 150 denuncias o 120 requierimientos", que están dirigidos al alcalde de Culiacán, secretario del Ayuntamiento y tesorera.

"Esto es para que uno se enferme, pero he aguantado todavía y es desgastante, y he sentido agobio, pero tengo que hacerle frente a esto (juicio político)", precisó.

Desahogo de pruebas

A las 13:44 horas de este viernes, se decreto un receso y fue cuandi dijo que las viudas de policías fueron aleccionadas por los diputados y como acusado solamente estuvo acompañado por su abogada Chuyita Verdugo y no dejaron entrar a la audiencia al notario público que formaba parte de su comitiva.

Se quejó de una serie de reglas que le indicaron en la audiencia que están fuera de la ley, y las viudas declararon que ya estaban cobrando la pensión y el retroactivo, pero muchas omitieron decir la verdad de que habían recibido los montos completos por esta prestación.

Entre las prohibiciones que le indicaron a Estrada Ferreiro, mencionó que no permiten fotografías, grabaciones, medios de comunicación y ciudadanos, y lo lamentable, que los integrantes de la Comisión Instructora saben que no tienen facultades para juzgarlo por no ser autoridad competente y están convertidos en "juez y parte". La Ley de Seguridad Pública estatal que aprobó el Poder Legislativo estatal es ilegal.