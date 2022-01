Acusa Estrada Ferreiro a magistrados de tribunales administrativos de presunta corrupción para favorecer a empresarios en el predial

Culiacán, Sinaloa.- El alcalde Jesús Estrada Ferreiro se quejó de las resoluciones favorables de los tribunales administrativos que les han dado a los empresarios, del abuso de los amparos y de magistrados y abogados corruptos que ordenan cancelar la deuda, para no pagar el impuesto predial que anteriormente en las administraciones pasadas se prestaban para estos juicios y prácticas ilegales.

Reconoció que en la Ley de Hacienda Municipal existen lagunas que facilitan a los contribuyentes que pagan, por ejemplo, citó 800 mil pesos como un empresario y luego procede a presentar una demanda para la devolución del dinero de ese impuesto.

El presidente municipal dijo que "ellos alegan que por qué se cobra más por un predio sin construcción (baldío), que por una casa", pero la respuesta es lógica y razonable, insistió que es por el acaparamiento de los ricos en el pleno de la ciudad y no se puede permitir tener terreno ociosos que suban de valor y luego venderlos a precios exorbitantes, que les permite obtener ganancias ilícitas, que se llama especulación.

Actualmente, Sinaloa es el único estado a nivel nacional que no pagan el impuesto por los campos de golf, debido a que un grupo de personas se dedicó a elaborar una iniciativa para evitar que estos contribuyentes pagarán como todos.

El otro municipio en donde no se paga correctamente el impuesto predial, indicó es Los Cabos, y lo justifican por no ser un lugar en donde no existe la actividad ganadera ni agricultura, y solamente el deporte, como la pesca y otras actividades turísticas.

Expresó por primera vez a nombre del pueblo de Culiacán que aprobaran la aplicación del impuesto predial a los campos de golf, y les dijo que "gracias por aprobar el dictamen, porque nos va a dar oportunidad de poder lograr recaudar lo que justamente le pertenece a la hacienda pública municipal".

Leer más: Aprueba Congreso de Sinaloa que campos de golf paguen impuesto predial

Explicó que estas propiedades tienen un descuento de 50% como campo deportivo, y que es suficiente como apoyo a este tema; aunque hizo público su desacuerdo con esta reducción, pero lo entiende como una política de promoción del deporte.