Acusa Serapio Vargas a Ríos Rojo y Viridiana Camacho de amordazarlo en el Congreso de Sinaloa

Sinaloa.- El secretario general del Congreso de Sinaloa, José Antonio Ríos Rojo y la diputada Viridiana Camacho Millán, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social fueron acusados por el presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, Serapio Vargas Ramírez, de negarle el derecho de voz en las comparecencias y amordazarlo para evitar preguntas incómodas en la comparecencia del secretario de Salud, Efrén Encinas Torres.

Exigió una sanción administrativa para que se le castigue a la diputada por impedirle opinar y se le llame la atención a Ríos Rojo, quien este último le filtró un documento para negarle la voz.

El legislador de Morena narró el hecho ocurrido dentro de la comparecencia del secretario de Salud, en el cual buscó ejercer su derecho como diputado local establecido en el artículo 18 BIS de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, de que tiene derecho a participar con voz y sin voto en las sesiones permanentes

Señaló que la diputada Camacho Millán le mintió al comentarle que al final le iba a dar la palabra para participar en la ronda de preguntas al funcionario estatal, y actúo como una "mandadera" de la Secretaría General del Congreso, y leyó el documento que se le entregó por parte de Ríos Rojo.

Dijo que si él no defiende los derechos propios, no podrá defender los ajenos, sino representa cabalmente a si mismo, no podrá representar a los demás.

Leer más: Inicia Quirino Ordaz la cuenta regresiva, en 5 días termina su administración en Sinaloa

Explicó que las acciones en contra de él se refieren a la denuncia realizada el pasado 19 de octubre de la muerte de dos menores de edad por dengue hemorrágico, una de 11 y 14 años.