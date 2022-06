Acusa alcalde a José Casanova, regidor por Morena en Culiacán, de extorsionar a casinos

Sinaloa.- El presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, informó estar enterado de que el regidor de Morena, José María Casanova Rodríguez ha estado extorsionando a la gente de los casinos y pidiéndoles dinero a cambio de permisos y licencias.

Sin embargo, el alcalde explicó que al no haber denuncias reales de las personas que fueron extorsionadas por él, no puede actuar, ni tomar cartas en el asunto y que además no lo puede quitar del ayuntamiento, ya que es regidor.

Te recomendamos leer:

Cabe recordar, que José Casanova le retiró el apoyo al presidente municipal cuando inició el proceso de juicio político, argumentando que sus principios, valores y convicciones no coinciden con el actuar del primer edil.