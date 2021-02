Acusa hostigamiento por intentar ayudar a pacientes en Culiacán

Sinaloa.- Una ciudadana que se encuentra en las instalaciones del Hospital General de Culiacán, y quien ayuda con medicamentos a pacientes de escasos recursos, se quejó de hostigamiento por parte de personal de seguridad que, por órdenes de las autoridades del nosocomio, pretenden desalojarla del lugar.

Esta mujer, que se reservó dar su nombre por temer a represalias, está pidiendo que la dejen hacer su labor, porque no está haciendo daño a nadie; al contrario, solo busca servir a quienes más lo necesitan, ya que muchas familias tienen problemas para costear las medicinas.

Inconforme

“Esta denuncia la subí a las redes sociales porque ya es mucho el hostigamiento que he estado padeciendo aquí. Tengo tiempo en que me están queriendo desalojar de aquí a cada momento, me vigilan, me hostigan, me envían a los guardias de seguridad para intentar sacarme; cuando lo único que hago es recaudar medicamentos y darlos en donación”, expuso.

Indicó que no le han permitido tener una audiencia con el director del Hospital General, quien ha dado órdenes para retirarla de las instalaciones. Mencionó que los guardias no le han dicho bajo qué justificación intentan desalojarla del lugar.

“Yo llegué aquí en octubre del año pasado, pero llegué empleándome, porque no tenía trabajo, por la pandemia perdí mi trabajo;entonces, empecé a cuidar pacientes dentro de las instalaciones, yo cobraba 200 y 300 pesos; ahora todas las personas que trabajan en limpieza, mujeres, se dedican al cuidado de pacientes, y a mí me prohibieron la entrada a las instalaciones”, externó.

Para entender

¿Quién maneja el Hospital General?

El Hospital General de Culiacán está ubicado en la colonia Rosales, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Cuenta con médicos especializados en una amplia gama de especialidades, como medicina interna, pediatría, cirugía general, medicina crítica, entre otras. La clínica es operada por el gobierno de Sinaloa a través de la Secretaría de Salud. También recibe apoyo federal.