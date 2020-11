Acusan a Juan Alfonso Mejía de utilizar recursos de Sepyc para campaña y se defiende

Sinaloa.- Fines proselitistas y de fomento a la imagen del secretario de Educación Pública y Cultura de Sinaloa, Juan Alfonso Mejía López, acusa el movimiento estatal Somos Más Que 53, en la entrega de despensas en planteles educativos.

Como parte del programa de Plan Alimentario Emergente, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc) en coordinación con el Sistema del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y Segalmex, han llevado a cabo en los últimos meses entregas de paquetes con despensas a familias afectadas por la actual crisis económica por la pandemia.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La agrupación acusó a Mejía López a través de redes sociales de hacer uso de este programa como parte de su campaña como aspirante a obtener la candidatura a la gubernatura de Sinaloa, señalan que, al momento de otorgar el paquete, las escuelas piden la credencial de elector de quien recibe.

Ante esto, el fundador de dicha organización, José Ángel Beltrán Rentería exigió la renuncia de Juan Alfonso Mejía López como titular de la Sepyc y dejar de lado el proselitismo a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Si Juan Alfonso Mejía va a ser candidato, quiere aspirar a la gubernatura del estado, es bien sencillo, que se retire de su cargo y que no lo haga con los recursos de la Secretaría de Educación Pública y de los maestros”.

Ante las acusaciones, el secretario de Educación defendió su imagen, e hizo énfasis en que estas declaraciones son desinformadas, y que no cualquier publicación hecha en redes sociales es periodismo o se trata de información verídica.

Aclaró que no es él quien hace la entrega de despensas, sino que es una gestión hecha en su primera etapa por el Sistema DIF Estatal y en una segunda por la empresa Segalmex, directo a los planteles educativos, sin pasar por sus manos. “El plan alimentario emergente va a dar directamente, no de manera particular, Segalmex entrega a la escuela, la escuela a los padres de familia”.

En cuanto a la credencial de elector siendo uno de los datos que se piden, afirmó que es cada director y directora quienes piden la referencia de los beneficiados que en cada caso particular es necesario, dándose casos en los que se piden recibos de luz, licencias, u otro tipo de identificación.

Cada escuela tiene la forma de organizarse particular con los padres de familia, no es el secretario de educación quien entrega”.

Ante lo anterior, Mejía López negó que haya fines políticos para beneficiar su imagen al momento de entregar paquetes alimentarios, y pidió a la comunidad educativa confiar en los medios de comunicación y no en publicaciones hechas en redes sociales, como lo son estas acusaciones.