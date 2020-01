Acusan acecho de financieras sobre los cheques de jubilados del SNTE

Culiacán, Sinaloa.- Al acecho de la entrega de cheques de los jubilados se encuentran las financieras en la casa del Jubilado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación sección 53, acusó Diego Angulo, quien forma parte del movimiento somos más que 53.

Así dijo que debido a que el sindicato cuenta con un convenio para que se le otorgue el tres por ciento de las ganancias del préstamo que otorgue cada financiera a los jubilados, esperan cada pago para ofrecer de manera constante préstamos.

Asimismo recalcó que la queja recae en que hay quienes reciben cheques hasta de 100 pesos de tantos descuentos que se les aplican, a pesar de que la ley marca que no se apliquen descuentos de más del 30 por ciento del salario.

“Les descuentan más allá del 30 por ciento, los jubilados se encharcan en financieras, muchas diferentes, se van encharcando y se van encharcando hasta el punto de que el cheque les llega en ceros, o con muy poco dinero de tantos créditos que agarran, entonces eso no es una situación que es injusta, pero si es ilegal, porque a los trabajadores no les pueden descontar más allá del salario, porque el salario no se nada mas para el trabajador, es también para su familia”, expresó

En este tema recalcó que el gobierno federal ya implementó un programa para negociar con las financieras y que no se les descuente más de 30 por ciento del salario a las trabajadores deudores, lo que no se está aplicando en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación del Estado de Sinaloa (Isssteesin), pues no lo aceptan debido al convenio que se cuenta con el sindicato.

Asimismo destacó que es el día exacto en el que se recibe la paga, que las financieras se colocan a las afueras de la casa del jubilado, para ofrecer préstamos a las personas con altos intereses que absorben los cheques por completo.