Acusan al alcalde de Culiacán de negar apoyos a pequeños negocios y beneficiar con 2 mdp a empresas

Culiacán, Sinaloa.- El alcalde Jesús Estrada Ferreiro no trata de la misma manera a los empresarios de Culiacán, al darle apoyo a una importante empresa restaurantera la cantidad de 2 millones 357 mil 570 pesos y no a los empresarios pequeños, como parte de "ayuda por desastres naturales y otros", que fue descubierto a través del portal de acceso a la información pública y que la administración municipal niega haber repartido ese recurso, denunció el regidor del PAN, Sadol Osorio Porras.

Lo anterior muestra que el Ayuntamiento no trata de la misma manera a los empresarios, ya que para unos si hay apoyos y para otros no, pero lo peor es que no quieren hacer las cuentas claras, dijo.

El edil del albiazul precisó que, haciendo la aclaración que no es molestia que el ayuntamiento de Culiacán apoye, le llama la atención por qué para algunas empresas si hay y para otras no.

A pregunta expresa: "¿A qué empresas se les dio apoyo para desastres naturales por parte del ayuntamiento y qué montos se les entregó?, el Ayuntamiento niega haber realizado apoyos pero los cheques si existen", agregó.

“Es evidente que no están transparentando de manera correcta los recursos públicos porque vemos el gasto en empresas grandes, como lo vemos en conocido restaurante, que están recibiendo montos bastante considerables por ese rubro, y vemos cómo unas empresas si y otras empresas no”, precisó.

“De igual manera estamos conscientes de que si les hacen descuentos a pequeñas y medianas empresas, que verdaderamente necesitan o necesitaban esos apoyos para subsistir, después de la pandemia que fue catastrófica en el caso de muchas empresas que tuvieron que cerrar sus puertas y vemos como no hubo apoyo ni federal ni local por parte de gobiernos”.

Sadol Osorio hizo énfasis cuenta con los comprobantes de los cheques repartidos a una empresa señalada.