Acusan de agandalle a Estrada Ferreiro la integración de comisiones de regidores en Culiacán

Sinaloa.- En la primera sesión de Cabildo en el Ayuntamiento de Culiacán, las comisiones fueron integradas con alevosía y ventaja, sin tener un diálogo, ni tomar en cuenta los perfiles de los regidores, todo en base a la conveniencia del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, denunció el regidor del PAN, Sadol Osorio Porras.

Mencionó que no respeta a los regidores que piensan diferente a él y que le resultan un tanto incómodos, haciendo la aclaración de que esta situación se contrapone al Artículo 46 de las Comisiones Permanentes, donde dice que estas deben de ser plurales e incluyentes.

“Nos pasaron el orden del día y vimos con profunda tristeza como está manejando las cosas el Presidente Municipal, con una imposición y gandallez tremenda, con una falta de comunicación, consenso, diálogo, de veras avasallante, donde las comisiones que se integraron se integraron a conveniencia del alcalde, no se tomaron en cuenta, ni fueron plurales, ni fueron incluyentes, simple y sencillamente lo que le convenía al alcalde fueron las personas que estuvieron dentro de las comisiones y eso nos habla de que tenemos a un alcalde que simple y sencillamente hace lo que le conviene”.

“Aquí estamos quedando fuera muchos de los compañeros, no se cuidó el tema del perfil… él reconoció que la vez pasada simple y sencillamente metió a los demás regidores sin tener conocimiento pleno de las respectivas comisiones, él dijo: No es que la vez pasada no se tomaron en cuenta los currículum ni los perfiles y esta vez solo fue a pura conveniencia”.

Leer más: Les "tumban" descuentos a trabajadores de confianza del Ayuntamiento de Culiacán

El funcionario panista lamentó que estos próximos tres años se estará trabajando contra corriente, pues dijo que se ha iniciado mal.

“Son tres años que deben de trabajar muy fuerte, a consciencia y apegados a la comisión que más estemos perfilados para poderle dar cuentas a la gente de Culiacán porque es a quienes nos debemos”, dijo.

Lamento profundamente la actitud del alcalde porque con esto demuestra claramente que es una persona intolerante, incongruente y no respeta a quienes piensan distinto a él, lo calificó como una copia del Presidente Andrés Manuel López Obrador y precisó que ellos hablaban de “la mafia del poder” pero resaltó que en realidad ellos son “La mafia del poder en versión recargada”.

“Son ellos los que tiran línea, los que quieren tener las comisiones a modo, los que NO quieren tener pluralidad e inclusión, lo que antes pregonaban y buscaban, ahora que llegaron al poder se convirtieron en una copia de lo que criticaban”.

Sadol Osorio acusó que los morenistas desde que entraron ya demostraron que serán aplastantes, ya que de manera fast track incluyeron un punto de acuerdo en la primera sesión, el cual contempla que ahora en la Comisión de Concertación Política, las decisiones se tomen por mayoría, cuando siempre ha sido en base a diálogo y consenso.

Leer más: Anuncia alcalde de Culiacán cambios en su gobierno; una mujer va para la Dirección de Ingresos

“Esto habla de un hombre intolerante, que solo busca polarizar el tema de Cabildo porque no escucha, no se deja ayudar y lamento mucho el actuar de Estrada Ferreiro”, finalizó.