Acusan intimidación en votación de cuentas públicas en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- La tardanza de casi dos semanas para la entrega de la notificación del procedimiento de juicio en la Comisión de Honor y Justicia de Morena extrañó al legislador Jesús Palestino Carrera, puesto que el oficio les fue entregado a través de la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, no por alguna institución interna del partido.

El diputado afirmó que el documento ya estaba en posesión del Congreso desde el pasado 18 de julio, sin enterarse de su existencia, y que este fue usado para intimidar a quienes se oponían a votar a favor del dictamen que proponía rechazar los informes de cuentas públicas del Ejecutivo estatal.

Palestino Carrera citó el caso de intimidación hacia la diputada Rosa Inés López Castro, quien votó en contra del dictamen en la sesión ordinaria del martes; sin embargo, se ausentó de la extraordinaria del miércoles.

Documento tardío

Jesús Palestino expresó que la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez Nava, presionó a López Castro para que votara a favor del dictamen, usando la notificación de la Comisión de Honor y Justicia como recurso de chantaje; sin embargo, la diputada comentó que antes de iniciar la sesión se sintió mal a causa de una lesión de pierna que le provocó un dolor que le llegó hasta el cerebro.

“Esas son las formas que han usado siempre para proteger todo. No me gustan las formas que aplican para presionar. Morena no es así, a menos los fundadores del partidos no lo creamos así”, dijo Palestino Carrera.

Tal extrañamiento también se dio en la diputada Flora Isela Miranda Leal, quien expresó tener la confianza de que tal documento fue turnado antes de que culminaran las votaciones de los informes de las cuentas públicas.

No hay intimidación

Por otra parte, el legislador Apolinar García, quien también fue notificado, exclamó que tales condicionamientos no se dieron hacia su persona, mucho menos hacia otro legislador, pero se pronunció en contra de las decisiones que el partido está tomando en su contra.

Reiteró que si bien el partido debió notificar personalmente a cada diputado, no a través del Congreso, tal acción resultaría imposible, pues Morena no cuenta con oficinas ni Comité Directivo Estatal en Sinaloa.

Notifican a diputados sobre inicio de juicio

Los seis diputados morenistas que votaron en contra del matrimonio igualitario fueron notificados por la Comisión de Honor y Justicia de Morena sobre el inicio del proceso de juicio tras ponerse a consideración que violaron diversos estatutos y principios del partido.

Al culminarse la sesión extraordinaria del miércoles, recibieron el oficio, en donde se les solicita dar contestación en un plazo de cinco días para proceder a agendar una cita de comparecencia. La carta fue expedida y firmada desde el 18 de julio, pero no había sido entregada.

Mientras que Apolinar García ya anunció su expulsión de Morena en sus redes sociales, Flora Isela Miranda Leal afirmó que, en su caso, esperará las determinaciones que tome la comisión enjuiciadora, pero defendió que su voto en sentido de rechazo al matrimonio igualitario no debería ser motivo de su expulsión y que la Comisión de Honor ya ha hecho afirmaciones muy tajantes y acusatorias a los legisladores, aun cuando todavía no se determina un resolutivo con sustento jurídico.