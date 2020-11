Adán requiere apoyo económico para medicamentos y donación de sangre y plaquetas tipo A positivo, en Culiacán

Sinaloa.- La familia del niño Adán Alonso Contreras Ruíz de 11 años de edad buscan del apoyo y solidaridad de la ciudadanía para lograr conseguir donadores de sangre y plaquetas tipo A positivo, pues el pequeño padece de leucemia linfoblastica aguda y ha recaído dos veces su estado de salud, en Culiacán.

Actualmente el niño se encuentra internado en el Hospital Regional número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), desde hace casi dos semanas por lo que ya no saben que hacer para encontrar las dosis de sangre y plaquetas que Adán requiere.

Berenice Ruíz Duarte madre del niño comentó que es la segunda vez que su hijo tiene una fuerte recaída tras mantener bajos los niveles de sangre y plaquetas, por lo que es de gran importancia que se logren hacer las transfusiones de las mismas para que su organismo soporte todos los procedimientos médicos entre ellas quimioterapias.

"Su organismo necesita estar fuerte para todo lo que viene, el esta con la enfermedad desde sus dos años de edad y siempre ha estado bajo tratamientos", expresó la madre del niño.

Los médicos han comentado que las aféresis planetarias es lo que le ayudaría a Adán que su salud no empeore más y pueda recuperar su estabilidad de salud.

Berenice comentó que no han logrado conseguir donadores por muchas dificultades ya que no han podido dar una indemnización para lograr que las personas vayan a donar y no pierdan su día de trabajo.

Ante ello la madre de familia espera que la ciudadanía se toque el corazón y puedan acudir apoyar a su hijo, pues de ello depende que su salud no sea aún más complicada.

Por otra parte la familia también requiere apoyo económico para poder solventar gastos en medicamentos e insumos ya que el seguro cuenta con un desabasto de fármacos lo cual les genera más afectaciones.

Los medicamentos que necesita son tempra intravenoso o paracetamol intravenoso así como agujas para quimioterapias tipo intratekales y portacath.

Quien desee apoyar a Adán puede acudir al banco de sangre con su nombre completo en la cama #214 del IMSS en el área de hematología pediátrica o comunicarse al número de teléfono 6672361621.