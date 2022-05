Adolescente de 15 años, primer paciente sospechoso de hepatitis aguda infantil en Sinaloa

Sinaloa.- La menor que está internada en el Hospital Pediátrico de Sinaloa con sospecha de hepatitis aguda estuvo antes en el hospital general de Culiacán, informó Carlos Mijail Suarez Arredondo.

El director de nosocomio comentó que se trata de una adolescente de 15 años quién ingreso el sábado 14 de mayo, en la noche, y cuenta con algunos síntomas que podrían catalogarse como sospechosa por lo que se le están haciendo los estudios correspondientes. Por su parte, las autoridades de salud informaron horas antes que se trataba de un niño.

"Todavía no tenemos todos los criterios para poder decir exactamente que es un caso sospechoso de los casos que envió la alerta epidemiológica, está aún en abordaje de estudio faltan algunas pruebas por hacer ya se tomaron muestras el día de hoy".

Señaló que cumple con algunos criterios, pero no todos por eso no se puede catalogar aún y la clasificación que se le tiene que dar es de un caso indeterminado hasta no tener el resultado de las pruebas que faltan.

Comentó que la menor se encuentra en aislamiento estricto al no tener no todas las pruebas para evitar cualquier complicación en el hospital. Aseguró que no es tan virulento pero que se deben de manejar protocolos de aislamiento para la seguridad de los demás menores de edad.

Entre los síntomas que con los que pueden identificar o o alertarse que existe un riesgo de hepatitis son diarrea, vomito, fiebre y coloración amarilla o lo que se conoce como ictericia.

La hepatitis es una inflamación del hígado, hay diferentes causas, como una infección o una intoxicación por medicamentos o sustancias. Los agentes infecciosos más frecuentes son los virus responsables de las hepatitis A, B, C, D y E. Cuando la inflamación ocurre de manera rápida y abrupta, se habla de una hepatitis aguda.