Adolescente sospechosa de hepatitis aguda en Sinaloa se mantiene delicada, pero estable

Culiacán, Sinaloa.- El estado de salud de la paciente ingresada el pasado fin de semana en el Hospital Pediátrico de Sinaloa sospechosa de Hepatitis Aguda, se mantiene como delicada pero estable, informó el director de este hospital, Dr. Carlos Mijail Suárez Arredondo.

El galeno precisó que los padres de familia y/o tutores no deben sentir mayor preocupación hasta el momento ya que la Hepatitis Aguda no se contagia fácilmente, pidió mantener la calma y ante cualquier sospecha o síntoma que se presente en los menores acudir a cualquier unidad médica.

“La paciente se reporta como grave, de momento no cumple con los criterios establecidos por la alerta que se emitió en los países de Europa para considerarlo uno de estos casos, sin embargo seguimos en el protocolo de estudio y esperando resultados de laboratorio que nos que nos puedan ayudar a confirmar con exactitud la causa de la Hepatitis; al igual que todo paciente, no solo en el caso de ella, se tienen todas las medidas preventivas y técnicas de manejo de aislamiento que son necesarias; el llamado va a guardar la calma, la verdad es que no es una enfermedad de la que se reporta en la alerta de los países europeos tan fácilmente transmisible, yo le recomiendo a la población que no entre en un estado de alarma innecesario, pueden estar tranquilos”, explicó.

El doctor Suárez Arredondo recomendó a padres y madres de familia lo importante que es verificar que niñas y niños tengan su esquema de vacunación al día, de faltar alguna dosis pueden asistir a los Centros de Salud en la entidad y solicitar la vacuna correspondiente de acuerdo a la Cartilla Nacional de Vacunación.

Las medidas de prevención para evitar cualquier tipo de contagio son las de siempre, tener un buen aseo de manos, buena higiene con los alimentos que consumimos y estar al pendiente ante cualquier dato de alarma, que de los principales que distinguen a los cuadros de Hepatitis en general es la coloración amarilla de piel y ojos en los niños, por lo que de presentar algún dato de alarma se debe acudir al servicio de urgencias, finalizó.