Aduana deja retenido concentrador de oxigeno para donación a pacientes covid en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.-Carlos Torres sabe la situación difícil por la que están pasando muchas personas de escasos recursos al no contar con algún concentrador de oxígeno portátil ahora que se está viviendo la pandemia COVID-19.

Dijo que hace un tiempo compro un concentrador el cuál adquirió desde el extranjero pero que ya no pudo traer a la ciudad pues la aduana a se lo detuvo en Tijuana.

Para trasladarlo necesitaba un permiso por parte de la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios (Coepriss) y por las prisas dejó el contenedor mismo que quiere donar a alguna persona que realmente lo necesite o algún hospital público.

Para ello, Carlos expresó que se hagan cargo de conseguir el permiso y con gusto les ofrece el concentrador ya que su familiar ya no lo necesita y quiere hacer algo por la humanidad al donarlo. "Yo por el trabajo no me puedo mover mucho y si alguien en verdad lo necesita pues puede moverse para conseguir la hoja de permiso".