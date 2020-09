Adulta mayor requiere apoyo para gastos médicos en pie diabético en Culiacán

Culiacán.- Enriqueta Ponce Zamora una adulta de 87 años de edad necesita apoyo para poder adquirir atención médica y cubrir gastos médicos, ya que cuentan con un pie diabético el cual cuenta con úlceras que han provocado la amputación de sus dedos además de fuertes dolores en Culiacán, Sinaloa.

La adulta además de ser diabética y mantener problemas de circulación también es discapacitada visualmente por lo que depende de cuidados especiales de su familia.

Rosa Isela Hirata Ponce hija de Enriqueta comentó que su madre tiene alrededor de cuantro meses con las complicaciones de salud en su pie, por lo que ya han sido muchos gastos entre una operación, curaciones y medicamentos.

"La verdad lo que más me gustaría ahorita es que un médico especialista pueda ver y analizar su estado de salud en el pie, porque no me gustaría que lo perdiera al estarle avanzando más la úlcera por todos sus dedos y parte del pie", expresó la hija agustiada ante las complicaciones económicas y salud de la adulta mayor.

La familia comentó que Enriqueta tiene más de 20 años sin poder ver, pero siempre ha sido una persona muy activa, por lo que al estar realizando actividades en el hogar presneto un rasguñon el cual le provocó complicaciones en su pie izquierdo.

Mencionaron que los médicos al darle atención dijeron que su pie era como una bomba, es por eso que cualquier golpe por más pequeño provocaría una úlcera de tal magnitud que afectaría la circulación sanguínea de su pie.

Enriqueta necesita tú apoyo | Foto: Cortesía

"Las heridas le estaban sanando pero mi mamá ya no tiene pulso en el pie y por la misma diabetes ya no está sanando, tenemos muchos gastos y ya no sabemos a donde recurrir debemos mucho ya en préstamos", expresó Rosa Isela.

Los medicamentos que la adulta mayor necesita es el levofloxacino de 500mg, clindamicina, además de apoyo económico para unos estudios médicos como electrocardiograma, de hombro izquierdo ap y oblicua, tórax pa.

Si alguien puede brindar el apoyo a Enriqueta con medicamentos o apoyo económico para los estudios que requiere, pueden contactar a la familia al número de teléfono 6672537800.