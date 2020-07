Adulto mayor pide ayuda para conseguir despensas y medicamentos en Culiacán

Culiacán.-José Rubén Hiñigas Vargasun adulto, de 68 años de edad, que vive bajo un techo de cartón con hule y madera en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán, Sinaloa, padece de diabetes, hipertensión y de discapacidad visual.

El adulto mayor comentó en una entrevista que no cuenta con ningún tipo de apoyo por parte del gobierno, es originario de la ciudad de Hermosillo, Sonora y expresó que su único deseo es poder volver con sus familiares al terminar la pandemia del COVID-19.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

Rubén explicó que tiene alrededor de 15 años viviendo en las calles de la colonia Tierra Blanca en Culiacán, por lo que al perder la vista por afectaciones del problema de azúcar decidió quedarse a vivir frente al templo San Rafael ubicado en la calle Amado Nervo de la misma colonia ya que en su trayecto de vida es dónde conoce aún así sin poder ver.

Inicié perdiendo la vista de un ojo y luego del otro, solo veía sombras de cuando la gente se acercaba a darme alguna moneda o apoyo, ahora solo veo oscuridad

expresó el adulto.

Rubén explicó que tiene alrededor de 15 años viviendo en las calles de la colonia Tierra Blanca en Culiacán | Foto: Cristina Félix

El adulto de 68 años de edad aseguró que hay un cuidador que se ha solidarizado con él y todos los días desde hace ocho años le lleva 100 pesos para poder comprar dos comidas del día, razón por la que ha podido subsistir y mitigar el hambre todos estos años en la soledad y sin ningún familiar cerca que le brinde apoyo.

José Rubén pasa días y noches infernales al llegar la época de calor, pues su hogar es solo el techo de unos hules y madera que le da el sol todo el día.

Rubén pide ayuda de despensas y medicamentos | Fotos: Cristina Félix

"En las nohes no puedo dormir, es un gran sufrimiento el que paso con tanta calor que me agita y no me deja respirar", agregó Rubén.

Quien deseé apoyar al adulto mayor con algo de despensas, medicamentos para la diabetes, hipertensión y demás pueden acudir sobre la calle Amado Nervo frente a la iglesia San Rafael en la colonia Tierra Blanca.