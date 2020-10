Adultos mayores en Culiacán temen ir a la calle al ser desalojados por el Ayuntamiento

Sinaloa.- José Manuel Cárdenas, de 65 años de edad, y Jorge Orlando Ramírez, de 63, son dos adultos mayores que, después de vivir por 17 años en un edificio de la ciudad de Culiacán, temen quedar en situación de calle, al no contar con familia o un hogar donde refugiarse.

Los adultos mayores mencionaron vivir con muchas complicaciones al no tener un lugar digno donde vivir en Culiacán ni en alguna otra parte, además de no contar con atención médica, pues al ser ya adultos de la tercera edad padecen de problemas de salud y no pueden trabajar.

Manuel y Jorge viven desde hace varios años en un edificio a espaldas del área de Urgencias del Hospital Regional No. 1 del IMSS, por la calle Río Petatlán de la colonia Antonio Rosales, y el Ayuntamiento de Culiacán reclama el lugar como una propiedad privada y pide que la desalojen, por lo que temen quedarse sin un techo para pasar las noches frías.

Los adultos están por quedar a la buena de Dios, pues no tienen una casa ni familia con quién refugiarse, y a lo largo de los años su único hogar ha sido este edificio que fungía como oficinas del Issste, y que ahora el Ayuntamiento cerró y pide que sea desalojado por estas dos personas.

Manuel dijo que hace muchos años trabajaba en la farmacia del Issste que operaba en el edificio, por lo que, al no tener dónde dormir, solicitó permiso de quedarse ahí, y desde entonces fue su hogar.

“Ya son 17 años de vivir aquí, con lo poco que saco de lavar carros comemos y nos mantenemos, no tenemos más”, dijo.

Los afectados mencionaron que lo único que piden es un lugar que el Ayuntamiento les done para vivir, así como atención médica, ya que Jorge padece de úlceras en sus piernas desde hace dos años.