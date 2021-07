Adultos mayores venden dulces en cruceros de Culiacán para ganarse la vida

Sinaloa.- Catalina Flores Rodríguez junto a su esposo Bonfilio Bautista buscan en las calles la forma de salir adelante para pagar un alquiler dónde pasar la noche además de solventar gastos de comida y otras necesidades de salud en Culiacán, Sinaloa.

La adulta mayor mencionó que hace un año están viviendo en una casa de huéspedes llamada Isabel ubicada por la calle Carranza y Juárez, esto después de que su esposo sufrió un accidente en la Sindicatura Villa Juárez de dónde son originarios.

El sufrió un accidente, lo golpearon y quedó en cama de un hospital, lo dejaron en silla de ruedas tiene mala una pierna y no puede caminar, además un golpe le afectó la cabeza y necesita de un tratamiento psiquiátrico, nadie más se hace cargo, sólo yo y no puedo trabajar en otra cosa por hacerme cargo de él", expresó la adulta mayor.

Desde hace un año los adultos salen a los cruceros de las calles de Culiacán para poder pagar el alquiler de 140 pesos diarios en la casa huésped, además de sacar para sus comidas del día.

Catalina dijo que por la situación de la pandemia el trabajo que realizan es vender paletas en los cruceros para poder ganarse la vida, pero el temor de la gente al contagio del virus por Covid-19 es muy poco lo que logran juntar.

"Sólo estamos sacando para pagar la noche del cuarto, porque no podemos dormir en la calle, pero para comer no estamos sacando, el necesita una silla de ruedas nueva porque a esta no le sirven las llantas ya para moverlo", indicó la adulta mayor.

Los adultos mayores no cuentan con familiares que los apoyen y al acudir a solicitar el apoyo ante las autoridades les pidieron acta de nacimiento la cual no tienen por extravío de documentos y no han logrado obtenerlos de nuevo para que les apoyen con una silla de ruedas nueva.

Quien desee brindar el apoyo a los adultos mayores pueden contactarlos al número de teléfono 6674021725.

