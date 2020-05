Advierten aumento de suicidios en el contexto del coronavirus en Sinaloa

Sinaloa.- Tras confirmar que debido a factores estresantes como el confinamiento por la pandemia de COVID-19 han aumentado hasta en un 50 por ciento las consultas de urgencia por trastornos de ansiedad en el Hospital Psiquiátrico de Sinaloa, el director del nosocomio, Omar Sánchez González, admitió que es muy probable un incremento en la tasa de suicidios.

Sin embargo, la ansiedad y la depresión en pacientes psiquiátricos no son la única causa que podría desencadenar un aumento en los suicidios, también las personas adictas al consumo de drogas ilícitas están experimentando episodios depresivos similares por el encierro, lo que los hace consumir más de lo habitual, y los coloca en un mayor riesgo de quitarse la vida, de acuerdo con especialistas en el tratamiento y en la prevención de adicciones.

«El riesgo es mucho muy alto, porque todo el paciente en depresión tiene riesgo de suicidio, y todo el paciente que consume drogas está en depresión, y obviamente en riesgo de suicidio», explicó Jorge Luna Con, médico cirujano con casi 25 años de experiencia en el tratamiento de adicciones en Sinaloa.

Miguel Ángel Maldonado, doctor en Psicoterapia Humanista con maestría en Prevención de Adicciones y en Salud Ocupacional, subraya que el problema de la adicción, conjugado con la ansiedad, el estrés y el temor que provoca el confinamiento en estos momentos de COVID-19, pueden generar pensamientos suicidas en muchos casos, pues el encierro produce lejanía, enojo, molestia y los hace más susceptibles.

Problemas de salud mental

El director del Hospital Psiquiátrico de Sinaloa explicó que el aumento en los trastornos de ansiedad tiene mucho que ver con factores estresantes, como el aislamiento social por la pandemia, la mala información no oficial acerca de la enfermedad del nuevo coronavirus, la mala higiene del sueño o trastorno del sueño producto el encierro, la falta de horarios establecidos para dormir, y la ausencia de actividades productivas y recreativas: «Al sacar a los pacientes de la rutina, aumenta la ansiedad, y eso predispone enfermedades mentales», enfatizó.

De un promedio de cien consultas mensuales de forma normal en el Psiquiátrico, Omar Sánchez asegura que actualmente están otorgando aproximadamente 150.

Incluso, explicó que se trata de consultas de urgencia, pues debido a la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 tienen suspendidas las consultas de primera vez, solo realizan las subsecuentes.

Afirmó que están dando seguimiento a los pacientes para que no interrumpan su tratamiento. Y aunque han atendido algunos enfermos con esquizofrenia o trastorno bipolar, el psiquiatra descartó que estos problemas hayan sido ocasionados como tal por el confinamiento, sino que son pacientes ya diagnosticados que se descontrolaron. Adelantó que esperan normalizar todo tipo de consultas a partir del 1 de junio.

Esta situación de miedo, de preocupación y ansiedad que produce el encierro por la pandemia, ¿puede elevar los riesgos de suicidio en pacientes psiquiátricos?

«Sí, puede agravar el riesgo de suicidio; cualquier factor estresante, y más este confinamiento, que es un factor importante. Lo más probable es que aumente la tasa de suicidios. No están las cifras todavía, pero es lo más probable. Las consultas de urgencia son un primer indicador».

Panorama del suicidio en México

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 800 mil personas deciden quitarse la vida cada año, y ocho de cada diez de estos casos se producen en países de bajos ingresos, donde la tasa va en aumento.

En México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la tasa de suicidio en 2017 fue de 5.2 casos por cada 100 mil habitantes. Esto significó 6494 fallecimientos por lesiones autoinfligidas, equivalente al 0.9 por ciento del total de muertes.

El suicidio es la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años de edad, después de los homicidios; mientras en el grupo de 30 a 34 años es la quinta causa.

«El comportamiento suicida como problema epidemiológico-social está ligado a una serie de agentes sociodemográficos, socioambientales, psicológicos y biológicos que predisponen al individuo, acelerando su realización, unos con más fuerza que otros», destaca el Inegi.

Con base en las estadísticas de mortalidad publicadas por el Inegi, en 2017, Chihuahua registró la mayor tasa de suicidio por cada 100 mil habitantes (10.7), seguido de Aguascalientes (10.1), Sonora (9.1) y Yucatán (8.8); mientras que Sinaloa se ubicó en la posición 17, con una tasa de 5.3, por arriba del promedio nacional, que fue de 5.2 casos.

Entre drogas y una mayor ansiedad

El especialista en tratamiento de adicciones Jorge Luna Con subrayó que la enfermedad de adicción a las drogas es un problema de tipo depresivo en el 100 por ciento de los casos, síntoma que se agudiza con el aislamiento social y la situación de preocupación económica por el tema del COVID-19, y también puede conducir al suicidio: «Desde el punto de vista psicológico y relacionado con los síntomas de adicción, sí, se ponen más difíciles en el sentido de que cuando sienten la ansiedad debido al confinamiento por la pandemia, en un paciente rehabilitado los pensamientos de necesidad de consumo se hacen más fuertes, y puede recaer».

En cuanto a un paciente activo, Luna Con menciona que la ociosidad, la falta de trabajo o algo más qué hacer, de no socializar, le ocasiona una mayor inducción hacia el consumo y en cantidad más grandes: «Esto genera que se presenten más sobredosis, más infartos, más embolias, más derrames cerebrales, más esquizofrenias, más intentos de suicidio. En sí es un mayor consumo, y con consecuencias muy graves», agregó.

Reiteró que, en pacientes no rehabilitados, su ansiedad los lleva a un consumo mucho más intenso, pacientes que consumen de quince hasta treinta veces al día porque no tienen nada que hacer; mientras pacientes en proceso de rehabilitación o ya rehabilitados pueden recaer.

Jorge Luna asegura que los efectos de la droga, y peor en medio de este confinamiento, son mucho más graves en personas de 13 años, quienes están brincando de la infancia a la adolescencia: «Son pacientes que agarran la adicción inmediatamente, pero además de eso sus células y neuronas que están en desarrollo se empiezan a destruir de una forma increíble. Entre más joven, la droga es más fuerte y más dañina, aunque depende el tipo de droga».

El galeno reconoce que por desgracia la información en cuanto a las muertes por enfermedad de adicción no es muy clara. Y explicó: «Por ejemplo, hay infartos en muchachos jóvenes como consecuencia de drogas; y hay embolias y derrames cerebrales en muchachos jóvenes porque la droga, principalmente la metanfetamina, que es el “cristal” o la anfetamina y la cocaína, producen taquicardia y arritmia cardiaca, pero eso no está informado seriamente a la sociedad».

El doctor Luna considera que una forma de suicidio puede ser consumiendo mucha droga, aunque no está identificado como tal: «Se clasifica como sobredosis, pero si alguien ya había platicado con ese paciente antes, y al preguntarle por qué consumía hasta treinta veces al día, admitió que se quería morir, entonces eso es una forma de suicidio».

El doctor Miguel Ángel Maldonado explicó que un paciente adicto, estresado y ansioso por la preocupación y el miedo, como lo que está provocando el confinamiento, lo que hace es buscar relajarse, y eso lo hará consumiendo, por lo que este aislamiento social puede provocar un mayor consumo entre adictos, un aumento en el número de adictos, además de pensamientos suicidas.

¿Cómo ayudar desde casa?

Para quienes tienen un paciente psiquiátrico en casa, Omar Sánchez González dijo que es muy importante no suspenderle el tratamiento, sino dárselo a tiempo; además de procurar que haya higiene del sueño: acostarse y levantarse siempre a una hora, y que esté lo más activo posible, que haga ejercicio en casa, que no vea programas que le aumenten la ansiedad, sino que sean culturales, música clásica.

El director del Hospital Psiquiátrico fue reiterativo en garantizarles a estos pacientes prácticas y cuestiones que no alteren su estado de ánimo, que los relaje, y para ello es importante que no se expongan a noticias que aumenten la ansiedad y el miedo a la pandemia que se vive: «Hay que leer, convivir con la familia, cocinar, mantenerlos activos lo más posible; actividades de relajación, como yoga, preguntarle al paciente para que externe sus sentimientos. Esto ayuda a que no se acumule el estrés. Y si se ven casos de alarma, pues acudir a Urgencias».

Crisis de salud mental en EUA por pandemia

La tasa de suicidios en EUA ha ido en aumento en los últimos veinte años, y en 2018 alcanzó su nivel más alto desde 1941, según un artículo publicado en JAMA Psychiatry en abril de este año, titulado «Mortalidad por suicidio y enfermedad por coronavirus 2019: ¿una tormenta perfecta?».

El autor, Mark Reger, argumenta que el distanciamiento social podría obstaculizar los esfuerzos de prevención del suicidio, y señala que garantizar que eso no suceda es una «prioridad nacional de salud pública».

Entre los factores que el autor refiere como detonantes para una crisis de salud mental en los Estados Unidos destaca la incertidumbre económica, pues es ampliamente conocido que solo en abril 2 millones de personas perdieron su empleo en la Unión Americana, además del aislamiento social y un sistema de salud abrumado por la gran cantidad de enfermos por el nuevo coronavirus. Y como efecto de todo, hace referencia al dolor, a las dificultades y al temor, lo que en conjunto podría provocar un aumento en la tasa de suicidios.

«Se teme que la combinación de eventos públicos cancelados, negocios cerrados y estrategias de refugio en el lugar conduzca a una recesión. Las recesiones económicas generalmente se asocian con mayores tasas de suicidio en comparación con periodos de relativa prosperidad», destaca Reger [Suicide Mortality and Coronavirus Disease 2019—A Perfect Storm?].

