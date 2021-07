Agosto podría traer lo peor de la tercera ola Covid-19 en Sinaloa

Sinaloa.- El estado de Sinaloa se encuentra a merced de una tercera ola de contagios de covid-19. Es más rápida, acelerada y explosiva, pero lo peor podría llegar con el pico de contagios estimados para este mes de agosto, según compartió para Debate el doctor Efrén Encinas Torres, secretario de Salud en el estado.

Hasta este 29 de julio, el Gobierno reportó de forma oficial 3 mil 978 casos activos. Encinas Torres destacó que no hay información para precisar cuántos subregistros de casos hay por cada caso que el Gobierno confirma, aunque apuntó que los laboratorios, clínicas y médicos privados deberían notificarlos a la vigilancia epidemiológica.

Las vacunas y la proximidad con la que estas generen anticuerpos en los habitantes de la región, sumado a los básicos protocolos de autocuidado contra el virus, son, hasta ahora, la esperanza de que los contagios, y lo que parece para muchos una nueva pesadilla, termine.

Sobre el regreso a clases, Efrén Encinas consideró que todo dependerá del Gobierno federal y del avance en la vacunación, ya que insistió en que si adultos mayores de 18 años se vacunan, se crea una protección para los niños.

Esta tercera ola de contagios, ¿ustedes cómo la identifican, es más fuerte que las anteriores, qué radiografía tienen?

Es una tercera ola que quizá pudiéramos señalar diferente en cuanto a la presentación, sobre todo en la velocidad. El año pasado, en las dos anteriores olas, fue más lento, indiscutiblemente, con una curva ascendente de menos grados, por así decirlo, alrededor del 40 por ciento más lento.

En esta tercera ola, prácticamente en estas seis semanas, en promedio, ha sido más explosiva, más rápida, muy acelerada, manteniendo casi una ascendencia en grados como de un 70 por ciento.

Es decir, más rápido… Sí ha sido diferente, es más veloz la transmisión, de ahí que observemos dentro de la multicausalidad, la multifactoriedad de las situaciones: evidentemente, las aglomeraciones, la movilidad, mayor densidad población, etc., también las variantes de covid-19. Existen las que ya conocemos en el mundo, pero una de ellas, la última (delta), que se presenta en Sinaloa, vemos que tiene una posibilidad de transmisión del 60 por ciento más que las primeras.

La variante alfa pudiera tener una transmisión de 2-3 casos, ésta no, llega hasta ser de 8. Un paciente contagiado puede infectar hasta 8 más, y ahí va. Pudiéramos decir que es una pandemia de no vacunados porque la mayoría son personas no vacunadas, edades que oscilan entre 18, 40, 45 años de edad, por así decirlo, quizá un poco menos. Esto es porque la mayoría de los adultos mayores ya están vacunados.

Sin restricciones de movilidad hasta el momento anunciadas por el Gobierno estatal con este nuevo episodio de altos contagios. ¿Para cuándo considera que se estaría alcanzando el pico más elevado de esta nueva curva y cuándo comenzarían a bajar casos, es decir, qué estimaciones tienen en este sentido?

Recordemos que hemos llevado un apego en el manejo de acorde a la normativa federal. Aquí no hemos llevado a cabo modificaciones fuera del contexto normativo, y esperando en eso, el impacto de la vacunación, donde sería la que pudiera ayudar, por un lado, a estimar en qué momento la curva pudiera irse aplanando y también llevar un pico máximo.

Consideramos que pudiera ser en un lapso de 2-3 semanas más, quizá un pico mayor, tomando en cuenta la aplicación de la vacuna... Consideramos que si la vacuna, que ya se está aplicando a 18 y más, se termina en este fin de semana, pues dos semanas después de la aplicación de la vacuna, que será probablemente a mediados de agosto, ya habrá anticuerpos en los seres humanos en Sinaloa.

Antes de eso, pudiéramos tener un pico máximo quizá antes o en esos 15 días del mes de agosto. No se descarta que pudiera ser hasta finales de agosto, va a depender de la variabilidad también y de la actuación de las cepas. Hay cosas que no están bajo la variable control propia nuestra, pero seguimos haciendo el mejor de los esfuerzos.

Laboratorios y consultorios privados están confirmando casos de personas que pasan la enfermedad en casa, sin ir a instituciones de salud pública.

¿Cuántos casos de subregistro estiman en Sinaloa por cada confirmado?

Creo que es difícil poderle precisar ese dato, porque lo que nosotros tenemos en el patrón de vigilancia epidemiológica es lo que hacemos en el laboratorio estatal de salud pública, con base en la normativa correspondiente en este proceso. Tenemos el registro oficial, obviamente el que damos a conocer diariamente… No podría decir yo cuántos casos (de subregistro hay), no nos notifican, esta otra información no se da, no existe, diríamos, la obligatoriedad de que un laboratorio privado nos esté informado. Debiera de ser así, con los gremios médicos que atienden a un paciente en privado, en domicilio, porque es una normativa de vigilancia epidemiológica y obligación de cada médico, de cualquier sector institucional o privado, comunicar al área de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud.

¿No hay alguna forma de mantener el contacto con estos médicos y laboratorios para hacer un equipo y quizá poder tener poco más de veracidad en este punto?

Sí hay. Desde luego, la comunicación, el enlace, en ese sentido, lo hemos pedido, hemos generado algunos documentos, pero no se ha contado al 100 por ciento con esa información, dado que a veces uno quisiera hacer las cosas muy severas, muy estrictas, pero hay circunstancias en las cuales no podemos lograr por diversos factores… Los números sirven, desde luego, y mucho, pero aquí, yo creo que, independientemente de eso, es como el semáforo epidemiológico, independientemente en el color en el que esté, verde, amarillo, rojo, como ahorita, siempre deberíamos de cuidarnos igual, y tengo año y medio diciendo lo mismo. Nadie me puede acusar de que no fomento la cultura de la prevención y de tratamiento. Creo que, independientemente de los números y pruebas que salen en privado o en el medio institucional, todos debiéramos aplicarnos al cuidado y, automáticamente, ya no habrá la necesidad de medir a ningún laboratorio, ni en privado, ni en público, ni buscar la atención médica por la enfermedad.

Hemos visto la saturación de algunos hospitales, principalmente de Culiacán y de Mazatlán, como el IMSS, el Issste y algunos de ustedes. ¿Cuál es la situación en los hospitales de estos sitios, usted reconoce que hay una saturación o no, qué es lo que nos puede decir concretamente?

Desde el momento en que se reconvirtieron los hospitales el año pasado, como una estrategia normativa en salud pública emanada del Gobierno federal y que, lógicamente, en Sinaloa lo hicimos de inmediato, empezamos a reconvertir y, aparte, hicimos unidades de expansión hospitalaria, como todos lo sabemos, áreas especializadas en estacionamientos de hospitales de la Secretaría de Salud y en algunos otros del Seguro Social se hizo lo mismo.

Después de que la pandemia empezó a estabilizarse en el país, obviamente, en Sinaloa empezamos con la desconversión hospitalaria, es decir, como se pospusieron enfermos no covid, dada a tener camas disponibles para el momento de la emergencia sanitaria, se comenzó a atender a pacientes de cirugías suspendidas, para que no se volviera un problema de salud pública. En el momento de que entra la tercera ola, los hospitales tenían pacientes con ocupación hospitalaria no covid. Un porcentaje de ellos, alrededor de un 30 por ciento de ocupación hospitalaria. Por eso es que, de momento, en algunos medios se señalaba saturación de los hospitales, pero no era por camas de atención a covid, había camas no covid.

De manera progresiva, gradual, otra vez se empezó la reconversión por cada una de las instituciones de seguridad social. Al momento, el estado cuenta con alrededor de un 60-55 por ciento de ocupación hospitalaria en este sentido. Hablo como estado. En algunas instituciones puede ser un poco más o menos.

Pero hemos actuado en función de ello; por ejemplo, ya está funcionando el Hospital General nuevo de Culiacán, que administra el Ejército... Ya está funcionando, atendiendo y recibiendo pacientes con 40 camas, más 5 a 10 de Terapia Intensiva.

Y lo mismo hicimos en el caso de Mazatlán, donde, particularmente, hubo un problema con la clínica del Issste en atención a pacientes covid-19, ahí ya nosotros hicimos un convenio de colaboración: todos los pacientes del Issste de Mazatlán covid los vamos a estar atendiendo en el Hospital General Martiniano Carvajal y nosotros vamos a enviarles los no covid-19 para que se atiendan en la clínica hospital del Issste, es decir, estamos viendo responsablemente la forma de tener los esquemas de respuesta para los propios pacientes. Incluso, me reuní con directivos de las clínicas privadas en Culiacán pidiéndoles que reconvirtieran más camas disponibles para pacientes covid.

Si estamos en semáforo rojo, ¿no regresaremos a clases en Sinaloa?

Creo que el presidente de la República señaló en una de las informaciones que da en la mañana que se regresará a clases a finales de agosto y va a depender, yo creo también, de la evolución que tome el proceso de vacunación en todos los diferentes sectores. Todos desearíamos que se regresara a clases en ese sentido, porque entendemos que llevamos ya año y medio y es una situación complicada también en el sector educativo. Desearíamos que así fuera.

Sabemos que las vacunas protegen de una enfermedad grave, pero los niños no están vacunados y los maestros podrían infectarse, en ese sentido, ¿volver a clases no le da el beneficio o la oportunidad al virus de infectar a estas personas?

Con las aglomeraciones va a existir un esquema con la posibilidad de mayor transmisión de la enfermedad; pero, en términos generales, en los niños y en los jóvenes siempre se observó que eran respetados (por el virus), y ahorita observamos que se ha dirigido en los procesos porque no estaban vacunados. Observamos que llega el virus en el adulto mayor ya protegido, encuentran anticuerpos y se dirige a la población más joven. Entonces, por eso es que se están dirigiendo acciones de vacunación a los jóvenes. Si, en ese sentido, ya de 18 y más, donde los docentes son de esas edades o un poquito más y ya estén vacunados, ya los niños estarán menos expuestos... No es fácil tomar una decisión en la materia de salud integral, pero sí existe la mejor de las intenciones, estoy seguro, de todos los Gobiernos en el mundo, de todos los funcionarios, en tomar la mejor de las decisiones y no hay duda de que siempre tenemos que privilegiar la vida, la salud, todos lo sabemos.

El Congreso de Sinaloa pidió al Gobierno del Estado que otorgue oxígeno a pacientes que tienen dificultades para comprarlo, ¿usted considera que podría ser viable?

Corresponderá, en un momento dado, al Ejecutivo hacer lo que en materia corresponda. No me parece mal, desde luego, el buscar mediante cualquier mecanismo la forma de apoyar a los seres humanos. Creo que la responsabilidad del Estado siempre es buscar bienestar de toda la sociedad que integra la población y aquí no hay categorías. El Gobierno del Estado de Sinaloa cuenta con presupuestos asignados que se validan en el propio Congreso y, si hubiera alguna posibilidad, estoy seguro de que el gobernador lo tomará en cuenta. Mi posición personal, como ser humano y como secretario de Salud, es que todo ser humano, reitero el comentario, debe ser apoyado desde la arista que sea.

¿Qué le diría a la población para que se prevenga y se cuide en este periodo de tiempo, que ya nos adelanta, se prevén más casos?

Que acudan a la vacunación que se está llevando a cabo en los diferentes puntos, particularmente en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Ahome, donde hay más casos. Porque la vacunación va a ser un elemento fundamental para contener la pandemia. No es lo único, asociado a las medidas de prevención y, aunque estén vacunados, tienen que continuar con las medidas. Pedirle a toda la población que la pandemia no se ha ido, que persiste, y mientras exista en el mundo, tenemos que cuidarnos todos como si fuera el primer día.

Los Datos

Antivacunas

Efrén Encinas Torres señaló que, hasta ahora, no hay un registro del número de personas que han rechazado la vacuna covid-19. Mencionó que hasta ayer se habían vacunado alrededor de 169 mil personas de 18 a 29 años, de más menos 300 mil, es decir, que alrededor de un 50 por ciento se ha vacunado.

Casos covid

Ayer, la Secretaría de Salud informó que se mantienen 3 mil 978 casos activos y se recuperaron 448 personas. Culiacán es la entidad con más activos, con 1,564;seguida de Ahome, con 539; Mazatlán, con 389, y Escuinapa, con 270.

Para entender...

Certificado de vacunación

El secretario de Salud en Sinaloa mencionó que son respetuosos de la autonomía que guardan los municipios, de los alcaldes en la toma de decisiones, esto al opinar sobre la petición de certificados de vacunación en municipios como Mazatlán, para que los ciudadanos accedan a espacios públicos o algunos comercios. En ese sentido, expuso que entienden que el mensaje es de incentivar a toda la población para que se vacune.

