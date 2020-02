Agricultores de Sinaloa piden sanción a quien incumpla con el precio de maíz

Sinaloa.- Debido a que en años anteriores no se a respetado el precio de maíz por parte de empresas que ofrecen menos y productores que aceptan, se deben de idear sanciones, recomendó Serapio Vargas, líder de la Unión Agrícola Regional de Sinaloa.

Así resaltó que pese a que se cuenta con una base sugerida de 38 dólares, empresas como Maseca están ofreciendo 34 dólares de base, por lo que si el productor no hace nada al respecto terminarán comprando las grandes empresas hasta en 29 dólares.

"El año pasado prácticamente nos robaron, de 150 a 300 pesos por tonelada de maíz acopiada, pero el tema no son ellos, es exigirle a la SADER", expresó Serapio Vargas.

Esto para que el gobierno federal tome el papel de rector de la agricultura comercial y que se construyan mecanismos de sanción para que no se incumpla en la compra del maíz, esto pues a su parecer es lamentable que a estas alturas del año no se cuente con claridad sobre el precio, al no haberse emitido la convocatoria para la agricultura comercial.

Hasta el momento Sinaloa no cuenta con certeza del precio para el maíz, el estado produce mínimamente 5 millones de toneladas durante el ciclo agrícola.