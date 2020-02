Agricultores esperan que AMLO vea la difícil situación del campo

Culiacán, Sinaloa.- Sigue la preocupación que no haya un esquema de comercialización para los granos, mismos que los tiene contra reloj, alertó Gustavo Rojo Plasencia.

El presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (Caades) dijo que ya que no hay un esquema claro para vender el maíz, por lo que esperan que se resuelva de manera inmediata. “Esto es algo que nos aqueja, y que ya estamos contrarreloj porque ya estamos a dos, tres meses de empezar las cosechas de maíz y no tenemos un esquema claro que nos dé certidumbre a los productores y a toda la cadena del sector agrícola”.

Ante la situación, expresó que con la visita de paso que dio Andrés Manuel López Obrador a Culiacán, el gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, haya tratado dichos temas para que él vea cómo está la situación, por lo que seguirán insistiendo en traer más apoyos.

Esquemas

Por su parte, Manuel Tarriba también dijo que con la visita exprés de AMLO, espera que se hayan tratado los temas que tiene pendiente con la agricultura, ya que es una necesidad que surge en toda la cadena agrícola, productores y siembras.

El secretario de Agricultura y Ganadería en el Estado explicó que hace tres meses se le presentó un esquema donde se trabajará con las instituciones tanto la Sader y lo que era Aserca y Segalmex, en el sentido de que se lleve a cabo un proceso de contratación de la agricultura por contrato y que Selgamex de alguna manera funcione garantizando un ingreso.

Manifestó que estuvo al pendiente de lo que se ofreciera y que estuvo al tanto que el gobernador estuvo desayunando con el presidente de México, en donde espera le haya podido plantear los temas que les aquejan, ya que es una necesidad que les urge para dar certidumbre no solo a los productores agrícolas sino a toda la cadena de la industria del maíz.

Dijo que le sorprende la manera en que les responde la Sader, ya que en años anteriores eran ellos los que buscaban ante Hacienda los recursos necesarios de acuerdo al escenario que se tuviera viviendo, pero que seguirán a la espera de las decisiones que estén tomando y de buscar más recursos que hasta el momento han sido muy pocos. "La Sader están pasmados, no resuelven nada todo es veremos o haremos, pero por medio de ellos no vemos que camine nada, solo que no hay presupuesto".