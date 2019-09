Agricultores ya no van a querer sembrar

Sinaloa.- Con la reducción de presupuesto para el próximo año para el sector agrícola habrá agricultores que ya no van a querer sembrar, afirmó Enrique Rodarte Espinoza de los Monteros, dirigente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC).

El líder agrícola comentó que si un país no produce sus propios alimentos y depende de otros, es muy vulnerable, por lo que todo lo que van a generar lo van a tener que mandar a otro lado para comprar granos: “De la incertidumbre, si no tenemos la seguridad de que vamos a poder hacer negocio con nuestra actividad, de que no vamos a perder dinero, la balanza ya no sabemos para donde apunta si perdemos esos apoyos. Ya nos han ido reduciendo. Este año hemos salido muy castigados”.

A raíz del crítico apoyo a los productores, dijo que se van a generar una serie de problemas, originando que la tierra sea menos demandada.

Gestionando

Enrique Rodarte dijo que ya sostuvieron una reunión con el gobernador Quirino Ordaz Coppel, donde le dieron a conocer su inconformidad por el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación; sin embargo, la respuesta que tuvieron fue que esperarán, ya que había tiempo para ello.

Debido a esto, seguirán buscando la manera de conseguir mínimo el presupuesto que ya tiene y que este no disminuya. La mayor afectación es en el caso de los seguros, ya que si no tienen seguros, no se les otorgan los créditos para la siembra: “Falta que se sumen a este apoyo los senadores y los diputados. Yo me refiero que se sumen en lo que viene por hacer, porque todavía no se han dado los tiempos para hacer, votar de que el presupuesto debe modificarse”, sostuvo.

Buscan promover sistema sustentable en agricultura

Con el objetivo en promover alternativas que permitan al productor seguir con la siembra de granos ante un panorama de precios internacionales deprimidos y un alza en los insumo, ayer se llevó a cabo una firma de convenio entre la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC) y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt).

Firma de convenio entre la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC) y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Foto: El Debate

Enrique Rodarte, dirigente de la AARC, reconoció que lo anterior tiene como finalidad desarrollar, validar y promover sistemas sustentables para la producción de maíz y cultivos asociados para la zona del valle de Culiacán.