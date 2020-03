Agua estancada podría enfermar a alumnos de primaria en Barrancos, Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Desde hace ocho años, alumnos y maestros de la Escuela Primaria Natalio Landeros Ramos, ubicada en la colonia Barrancos, están padeciendo de malos olores y tienen temor a enfermarse por las aguas que corren por la calle de la entrada principal.

La directora Guadalupe Gastélum señaló que en varias ocasiones ha realizado las denuncias correspondientes a las autoridades del Ayuntamiento, así como a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán (Japac), pero no le dan respuesta: “El Ayuntamiento no me ha puesto atención para nada. Miren, también tengo esas baquetas levantadas. Ya tengo oficios recibidos, y nada ha pasado”, lamentó.

Para ella, este es un problema que debe ser solucionado de forma urgente, aunque el agua que corre no es agua negra, pero al quedar estancada empieza a despedir malos olores. Dijo que han organizado jornadas de limpieza para retirar el agua, pero como vuelven a abrir la llave, se empiezan a formar de nuevo las lagunas.

Soluciones

Reiteró que la Japac fue en una ocasión a clausurar la llave clandestina que está cerca del plantel, pero personas desconocidas la volvieron a abrir, y se sigue tirando el agua. Por esta razón, piden que el Ayuntamiento la clausure de forma definitiva.

Agua estancada frente a las instalaciones de la primaria. Foto: El Debate

Otra situación que le preocupa es que la misma área de salubridad de la Secretaría de Salud fue testigo del problema, y expresó que deben solucionar este problema, pues el agua puede convertirse en criadero de mosquitos del dengue.

En la zona se dieron algunos casos que afortunadamente no fueron en la escuela, pero se les advirtió que deben tomar medidas de prevención. La directora hizo el llamado a las autoridades a que acudan a la escuela y vean la situación en la que se encuentran, así como que atiendan las necesidades que ya plantearon en distintos oficios.

Además, la Japac debe evitar que se registre tanto desperdicio de agua potable.