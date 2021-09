¡Ahora si! De vuelta a clases de manera presencial más de mil escuelas en Sinaloa

Sinaloa.- Más de mil escuelas están arrancando con el inicio a clases presencial en Sinaloa después de que durante los tres primeros días fueran virtual ante la presencia del fenómeno natural Nora.

El Secretario de Educación en Sinaloa (Sepyc), Juan Alfonso Mejía López informó que más de mil alumnos y 12 mil docentes estarán de nuevo en sus aulas para este ciclo escolar 2021-2022 después de que la pandemia de Covid-19 obligará a qué las clases fueran de manera virtual en el ciclo pasado.

"En Sinaloa lo importante es tener en cuenta que no se haga de la noche a la mañana, no hay prisa, no podemos volver todos juntos hay que focalizar".

Reiteró que nadie fue obligado a esté regreso a clases ya que fueron los padres de familia los que decidieron si enviar o no a sus hijos a clases.

Desde temprana hora los padres de familia acudieron a la escuela primaria Hermanos Flores Magón, en Culiacán, en dónde autoridades del estado arrancaron este ciclo escolar.

Algunos niños contentos otros llorando pero todos llegaron a sus aulas para tomar sus clases de manera presencial, con tan solo 10 niños en cada grupo es que se estará llevando a cabo las clases, recordando que es de manera mixta pues algunos están de manera virtual.