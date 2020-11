Al 80 por cierto cierra el canje de paquetes escolares gratuitos en Sinaloa

Sinaloa.- A un paso de alcanzar solo el 80 por cierto de entregas de útiles escolares gratuitos se quedó el cierre del canje del programa en Sinaloa.

A pesar de que por la poca afluencia de personas se decidió aplicar una ampliación de dos días como plazo para acudir a realizar el proceso, se llegó al 77.99 por ciento de la totalidad del programa en todo Sinaloa, pese a que la estimación era lograr por lo menos el 90 por ciento del año pasado.

Maximiliano Valdez, presidente de la Asociación de la Industria de la Confección Textil de Sinaloa, dijo desconocer que se realizará con el inventario que no fue recogido por los padres de familia, quienes aún cuentan con miedo de salir de sus hogares y no acudieron en su totalidad a recoger los paquetes escolares, esto aunado a que no se tiene fecha para el regreso a las clases presenciales por lo que fue de poca urgencia acudir por el apoyo estatal gratuito.

Agregó que a pesar de que los resultados son alentadores al considerar que el estado se encuentra en medio de una crisis sanitaria, se cuenta con muchos proveedores que quedaron con un número considerable de inventario, esto pues algunos establecimientos cuentan con más canjes que otros, lo que generará pérdidas importantes para los mismos.

En cuanto a las cifras estas son de un avance global del 77.99 por ciento, con el canje de 797 mil 819 uniformes escolares, 387 mil 594 paquetes de útiles, 44 mil 470 pares de calzado, y mochilas 327 mil 202 hasta el día domingo en el que cerró el proceso correspondiente al ciclo escolar 2020-2021.