“Al PRI le hace falta un buen timón, un capitán”: Faustino Hernández, excandidato a la alcaldía de Culiacán

Sinaloa. Tras lograr el segundo lugar en votación en las pasadas elecciones a la presidencia municipal de Culiacán y de renunciar a la Liga de Comunidades Agrarias (CNC), Faustino Hernández Álvarez ha hecho una pausa en el tema político.

El excandidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) dijo mantenerse dedicado a la tierra y la ganadería, que es su pasión, pero con planes de reaparecer en las urnas en 2024.

¿Siguen las intenciones de Faustino Hernández de postularse por la dirigencia del PRI?

“Somos seres humanos, tenemos vida y seguimos caminando. Yo dije cuando renuncié a la Liga que me dedicaba a la tierra, que es mi vocación, porque además de ser catedrático, investigador de la Escuela Superior de Agricultura, mi formación es agrónomo, me dedico a la agricultura, pero sobre todo me dedico a la ganadería. Tengo muchos años trabajando arando la tierra, pero sobre todo tengo muchos años inmerso en una actividad que me emociona, que me fascina, que es la política. La política es un arte de hacer el bien sin ver a quién. y claro que como ser humano, como ser viviente me interesa no quedarme en donde estoy, soy inquieto, y si tengo la posibilidad de que cuando lleguen los momentos oportunos, uno tiene que seguir haciendo lo que le gusta”.

¿Qué considera que está requiriendo el partido rumbo al 2024?

“Porque vemos un PRI que está tranquilo, porque hay mucho movimiento tanto a nivel estatal como a nivel nacional. A nosotros, hay que decirlo, nos dolió la derrota, nos dolió a todo el PRI, y estamos en un momento de stand by para ver dónde mover, dónde reacomodar. El PRI en sí no está derrotado, no está acabado, simplemente ocupa un timón, una fuerza principal que lo guíe, como hacerse equilibrio y hacer que todos los que estamos en la nave empecemos a remar, simplemente con un capitán bien organizado, bien equilibrado y que llegue por un consenso”.

¿Por qué no se ha logrado definir una presidencia para el partido?

“En estos momentos, los dedazos se acabaron. El PRI nacional no puede venir a imponer porque todos los que se postularon tienen derecho y todos merecen mi respeto, pero creo que Sinaloa puede acomodarse por sí solo y que todos trabajemos para acomodar al partido, sin pleitos, con diálogos y acuerdos. Hoy si realmente se quiere construir esto, se tienen que tomar en cuenta a las bases, a los grupos políticos, porque todo cabe en un jarrito si lo tienes bien acomodado. Aspiramos, suspiramos y, bueno, eso nos da la oportunidad de seguir trabajando desde la trinchera, seguimos vivos y hay momentos y hay formas para empezar a trabajar un proyecto que es el 2024”.

¿Cuál será el siguiente paso de la carrera política de Faustino Hernández, ya hay planes para el 2024?

“No, es muy prematuro, estamos apenas a un año de una elección y el año que viene, primeramente Dios, a estas fechas, va a ser un hervidero, donde ya las cosas se empiezan a aclarar con visión a futuro. Se juegan los destinos de todos los mexicanos en el 2024; se juegan los destinos de la Cámara de Diputados, del Senado, de la misma Cámara local, presidencias municipales y de una comunidad que quiere ver cosas mejores”.

Al ser el principal contrincante en compañía de Jesús Estrada Ferreiro, ¿qué opina sobre el juicio político en su contra?

“Él tendrá que defenderse, hacer lo propio, y los culichis lo van a juzgar, quienes van a hacer lo propio, pues la Cámara de Diputados, que es la que tiene en su cancha la pelota, no sé en qué vaya a parar, pero yo lo único que digo es que yo solo deseo que a los culichis les vaya bien. Yo no lo juzgo porque haría mal, fue mi adversario. Si yo opino van a decir: ‘este está dolido’ y yo no vengo a hablar de nadie, simplemente que sean los culichis quienes lo juzguen; qué papel está desempeñando, si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal; yo no estoy herido, estoy contento porque la gente respondió a Faustino Hernández”.

El siguiente año, ¿se va escuchar de una aspiración de su parte?

“La aspiración la tengo latente, esa no me la van a quitar, solamente Dios Padre todopoderoso me la quitará, tengo aspiración, tengo la visión de que puedo ser un buen elemento para ayudar a la gente donde Dios me lo permita y donde la gente me lo permita. Construir lo mejor y cómo construirlo, pues sumando, tomando en cuenta a la gente y sobre todo escuchándola. Yo no me voy a meter en cómo se está trabajando, pero los culichis juzgarán las administraciones. Yo sigo trabajando en lo mío”.

El Perfil

Faustino Hernández Álvarez, político

*Nombre completo: Faustino Hernández Álvarez

*Lugar de nacimiento: Laguna de Canachi, sindicatura de Baila, Culiacán, Sinaloa

*Trayectoria: Expresidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa (UGRS)

Diputado local

Expresidente de la Liga de Comunidades Agrarias (CNC)

Candidato a la presidencia municipal.