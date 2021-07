Al alza el robo, feminicidio y los delitos de alto impacto en Sinaloa

Sinaloa.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que el feminicidio se disparó en Sinaloa, aunado a los delitos de alto impacto, robo a transporte y negocios, que presentan una tendencia al alza, aunque a nivel nacional, la entidad está en el onceavo lugar de incidencia delictiva al disminuir los homicidios dolosos al corte del 30 de julio.

Al realizar la reunión de la mesa de seguridad en la base militar El Sauz, en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán, correspondió al secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, presentar el informe, y de acuerdo a los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reveló que se cuantifican 22 feminicidios en los siete meses de 2021, que contrastan con los 26 registrados en 2020, lo cual coloca a esta entidad en el tercer lugar en este delito con una tasa de 3.14 cada mes, mientras que la media nacional es 1.93. El robo a negocios aumentó en Sinaloa, en lo que va del mes suman 135 delitos para un acumulado de 649, en comparación con los 908 que se tuvieron en 2020. En el ranking nacional se ubicó en el lugar 21.

El tercer delito que se incrementó fue el robo a transporte, aunque en julio se tuvo solamente un hecho, pero en el año ya van 16, con lo cual la entidad se ubica en el lugar 23 a nivel nacional. En 2020 el registro fue de 26.

Respecto al total de delitos de alto impacto, Sinaloa se colocó en el lugar 26 con una tendencia en aumento con mil 215, que hasta julio ya alcanzó los 6 mil 954, que contrasta con 12 mil 228 que se registraron en 2020.

En cuanto a los delitos a la baja, señaló a los homicidios, con 43 asesinatos, lo que ubica al estado en el lugar 13 a nivel nacional, pero en los siete meses suman 289. En 2020 ocurrieron 700.

Sandoval González destacó que los homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en el presente año ubica a esta entidad en la posición 11 con 62.04 %, que contrasta con la media nacional que es 63.81 %.

Dijo que el robo de vehículos va a la baja con mil 093 delitos en lo que va del año, pero en 2020 se registraron 2 mil 018, con lo cual Sinaloa se va al lugar 16 con una tasa de 197.56 mensuales.

En cuanto a la trata de personas, reportó tres casos, y 2020 se cerró con siete delitos, que da el lugar 20 al estado respecto al país.

En el informe de seguridad se concluyó que las acciones adoptadas por las autoridades han logrado un efecto positivo en la reducción de los delitos, logrando mantenerse en el presente año por debajo de la media en los homicidios vinculados a la delincuencia organizada.

Piden justicia

López Obrador se comprometió a que el Gobierno federal colaborará en la investigación de los asesinatos de Román Rubio López, excandidato de Morena a la diputación local por el Distrito 06, y Esteban López Beltrán, primo del exgobernador Mario López Valdez.

Dijo que tiene el conocimiento de la consternación que causaron los asesinatos que le informaron, tanto el gobernador Quirino Ordaz Coppel y el electo, Rubén Rocha Moya, quienes pidieron la ayuda de las autoridades y que se haga justicia a estas personas que sabe eran buenas en Sinaloa de Leyva.

“Nos pidieron apoyo especial para estos dos casos, que se investigue y se castiguen a los responsables… vamos a ayudar y fue el compromiso”, ratificó la promesa durante la conferencia mañanera en Culiacán.

El ‘culiacanazo’

Durante la conferencia mañanera, se refirió a los hechos ocurridos el 17 de octubre de 2019 conocido como “culiacanazo” o “jueves negro”, en el cual se realizó la detención de Ovidio Guzmán López, hijo del Joaquín Guzmán Loera, y posteriormente la liberación.

Al respecto, aseguró: “Pues tengo mi conciencia tranquila porque, cuando pedí el informe de lo que podía haber sucedido, iban a perder la vida más de 200 inocentes, según la estimación que se hizo en ese momento y dije: ‘no’”.

“Por eso nos criticaron también mucho cuando se dio la orden de dejar en libertad al hijo de Guzmán Loera aquí en Culiacán. Yo tomé la decisión porque no quisimos arriesgar al pueblo, no queremos la violencia. Y esto no se entiende, los autoritarios, fascistoides quisieran resolver todo con el uso de la violencia, y todavía hay quienes cuestionan”, enfatizó.

Regreso a las aulas

El presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó su postura de regresar a las escuelas el próximo 30 de agosto, pero aseguró que será respetuoso y nada se hará por la fuerza, que quienes no quieran que vayan sus hijos a la escuela “pues no los manden, somos libres”.

“Desde luego que no es obligatorio, nada por la fuerza, es voluntario, pero sí necesitamos regresar a clases porque tenemos que reponer lo perdido. Llevamos ya mucho tiempo con las escuelas cerradas y se está causando daño a la educación y daño también a los niños, y también afecta a las madres, a los padres de familia y se requiere regresar a las escuelas y a las clases presenciales”, dijo.

Explicó que la escuela es el segundo hogar, no hay nada que la sustituya; sin embargo, la educación a distancia ayuda, pero no es lo mismo y lleva mucho tiempo las aulas cerradas, y solamente en el mundo, México y Bangladesh son los países que llevan más tiempo con las escuelas cerradas.

“Los opositores siempre van a decir: ‘No’, esos no vuelven sí, vuelven en no, siempre, todo lo que digamos van a decir: ‘No’, pero hay que pensar que, con protocolos sanitarios, con cuidado, podemos regresar a clases a finales de agosto”, externó.

Consulta popular

El presidente de México llamó a los mexicanos a participar en la consulta popular y dijo que acudirá a emitir su opinión el 1 de agosto, pero va a votar en contra, porque manifestó que “lo dije desde que tomé posesión, pero no se le puede quitar el derecho a la gente de participar.

“Yo voy a estar recorriendo caminos en Nayarit, en la sierra. Si hay una casilla y donde voy…

Aquí tengo mi credencial, en mi cartera, entonces sí. Ya expresé que yo voy a votar en contra, lo dije desde que tomé posesión, pero no se le puede quitar el derecho a la gente a participar”, agregó.

También se pronunció a realizar una consulta ciudadana para determinar si se construye o no una nueva planta de fertilizantes en el puerto de Topolobampo.

Libertad para Omar Ulises

Luego de conocer el caso del joven Omar Ulises Arcos, culiacanense baleado presuntamente por militares cuando pretendía cruzar por el desierto de Sonoyta hacia Estados Unidos.

López Obrador ordenó recibir a la mamá del joven que lleva 49 días en un plantón afuera de Palacio Nacional, y pidió a la titular de la SSP, Rosa Isela Rodríguez, atenderla “ahora mismo”, ante el reclamo de que el joven sea liberado de las imputaciones de portar un arma de fuego, que mencionan le fue colocada durante los hechos.

El Dato

Sinaloa presenta un déficit de policías en un 39 %, al tener un total de 5 mil 522 elementos estatales y municipales.

Gobierno federal

Quirino destaca coordinación

En un ambiente relajado, acompañado del Gabinete de Seguridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció la coordinación que mantiene con las autoridades estatales, y dijo que Quirino Ordaz Coppel es uno de los gobernadores que ha mantenido buenas relaciones con su gobierno.

A lo que el mandatario estatal respondió que se ha puesto empeño y “hay muy buena coordinación y trabajo de equipo y no como antes, acciones aisladas y descoordinadas”. El presidente precisó que en esta entidad se avanza bastante bien en las obras de infraestructura, en programas de bienestar y en el terreno de la seguridad pública.

“El gobernador ha trabajado de manera coordinada con el Gobierno federal, y es de los gobernadores que más empeño ha puesto en mantener buenas relaciones y nosotros también llevamos buenas relaciones con el Gobierno del Estado, es decir, es recíproco el apoyo y la coordinación y son buenos los resultados en general”, expresó López Obrador durante la conferencia mañanera.

En su intervención, Ordaz Coppel señaló que hay un avance sustancial y se refleja en una reducción en la incidencia delictiva que “hoy se le ha dado la vuelta”.

“Lo digo a diario en la mesa de seguridad, porque hay muy buena coordinación y trabajo de equipo y no como antes, acciones aisladas y descoordinadas”, reiteró.

Explicó que los resultados están a la vista y los números son los que hablan, que darán la base para el crecimiento. En tono de broma, Ordaz Coppel le dijo a AMLO que “en Sinaloa hay un dicho, que cada quien habla de cómo le va en la fiesta, y a nosotros nos ha ido extraordinariamente muy bien con usted, señor presidente, y gracias por su apoyo y el respaldo que le ha dado a las y los sinaloenses”, concluyó. En el evento López Obrador adelantó que vendrá de nuevo para visitar a Ordaz Coppel.

