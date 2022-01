Al borde de la quiebra industrias en Sinaloa por altos costos de electricidad de la CFE 

"La falta de acompañamiento de las paraestales ponen al borde del voladero, a la orillita a las empresas, porque provedores, trabajadores, cualquiera te puede esperar si no puedes pagar, pero la CFE, agarrate por qué te saca del mercado, te baja la cuchilla y te pone definitivamente en la quiebra, eso es muy delicado, ojalá ubiera conciencia de no persecución a la actividad productiva", reiteró el empresario industrial.

Opinó que lo que se a detectado que se requiere, es mayor acompañamiento y comprensión por parte de las para estatales al momento de que una empresa llega a un punto crítico de recursos, esto pues inmediatamente al no pagar los recibos de electricidad, en el caso de la CFE, se detiene la producción al realizarse cortes de energía.

